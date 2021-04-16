疫情再起衝擊需求 日本橡膠期貨周線連5黑 21:312021/04/16 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本面臨第4波疫情威脅，政府擬將寬鬆版緊急狀態適用範圍擴大到10區，旅遊及經濟活動受限勢將衝擊橡膠需求，日本橡膠期貨因而挫跌，迎來連續第5周收黑。大阪OSE交易所9月交割橡膠期貨周五跌0.8％，來到每公斤235日圓。上海期貨交易所9月交割橡膠期貨合約，周五漲0.6％，來到每噸13,754人民幣。 疫情衝擊去年銀行獲利 國銀行員貢獻 每人少30萬 無畏疫情衝擊 美妝巨頭萊雅營收成長 (工商 ) #橡膠 #期貨 #交割 #日本 #收黑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美債殖利率走跌 原因恐怕是這樣 18:322021/04/16 財經 自民黨幹事長：東奧停辦也是選項 04:102021/04/16 國際大事 《國際政治》美日峰會周五登場 可能就台灣議題發表聲明 15:242021/04/16 財經 日本第四波疫情升溫 擬將緊急事態範圍擴至10地區 13:292021/04/16 財經 李佳穎高山症發作KID沒睡陪整晚 04:102021/04/16 時尚消費 《韓股》經濟復甦在即 KOSPI日線5紅、周線4紅 15:242021/04/16 財經 《商情》經濟前景看好 日本期膠連2彈升 10:182021/04/16 財經 智崴在手工程20億元 可供後續認列營收 19:122021/04/16 財經 資金進駐 美公債ETF有看頭 14:192021/04/16 財經 《國際油價》需求改善 原油期貨連3漲 10:182021/04/16 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤微跌 11:432021/04/16 財經 財經熱門新聞 牛股中鋼狂漲40％ 分析師曝6大傳產龍頭有望跟著噴 - 財經 花旗退出台灣消金市場280萬卡友哭 專家：恐有更多外銀跟進 - 財經 美國財政部公布報告 將台灣列為匯率操縱國 - 財經 - 中央社 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 友達、群創能搶反彈嗎 專家揭穩當操作心法 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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