日本面臨第4波疫情威脅，政府擬將寬鬆版緊急狀態適用範圍擴大到10區，旅遊及經濟活動受限勢將衝擊橡膠需求，日本橡膠期貨因而挫跌，迎來連續第5周收黑。大阪OSE交易所9月交割橡膠期貨周五跌0.8％，來到每公斤235日圓。上海期貨交易所9月交割橡膠期貨合約，周五漲0.6％，來到每噸13,754人民幣。

(工商 )