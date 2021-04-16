美國財政部匯率報告出爐，時隔近30年，台灣再次被美國列入匯率操縱國，引起各界高度關注。

究竟匯率操縱國是什麼，台灣為何被列入，又將帶來哪些影響，5大重點讓讀者一次看懂。

●美國財政部發布的匯率報告是什麼？

美國財政部每年4月、10月會公布匯率報告，對於匯率操縱國設有3項標準，分別是對美國商品貿易順差達到200億美元以上，經常帳盈餘占該國國內生產毛額（GDP）比重超過2%，以及淨買匯金額占該國GDP比重超過2%。

若符合上述3項指標，美國就會將該貿易對手列為匯率操縱國，認定藉匯率政策從事不公平貿易競爭；若符合2項指標，則被列為匯率操縱國觀察名單。

台灣在1988年至1992年間，共有4次被列為匯率操縱國；2016年至2020年期間，也有4次被列入匯率操縱國觀察名單，最近一次列榜是在去年12月。

值得注意的是，並非被列入匯率操縱國就「代誌大條」，中央銀行官員解釋，即使被列為匯率操縱國，還是會先經過一年的諮商期，若這一年間，雙方溝通無實質進展，美國才可能採取制裁行動。

●台灣為什麼會被列入匯率操縱國？

美國最新公布的匯率報告將台灣列為匯率操縱國，這對政府而言不是太意外，中央銀行總裁楊金龍早在3月11日立法院財委會備詢時便指出，根據3項標準，台灣確實有可能達標、被列為匯率操縱國。

檢視台灣情況，經常帳盈餘占GDP比重長期超過2%，去年對美商品貿易順差則高達299億美元；值得注意的是，根據央行公布數據，2020年全年淨買匯金額高達391億美元。

若以主計總處資料，2020年台灣GDP折合美元為6693億美元來計算，央行全年淨買匯金額占GDP的5.84% ，遠遠超過美國匯率操縱國指標的2%。

經過事前檢視，台灣3項標準皆超標，被美國列入匯率操縱國是可以預期的結果，央行早已備好說帖，直言美中貿易衝突、武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情以及美國實施量化寬鬆（QE），導致全球金融市場情勢有所改變，匯率操縱國3項指標並不符合運用在這段時間。

央行提出3點說明，首先，台灣對美出超擴大是因為美中貿易衝突，台灣受惠於轉單效應；其次，疫情帶來遠距商機，美國需要台灣的資通訊產品，因此對美商品出超擴大。

第三，美國為了緩解疫情衝擊，祭出史無前例QE政策，金額非常龐大且四處流竄，衝擊小型經濟體的金融穩定；美國聯準會基於法定職責推動QE，台灣央行考量龐大資金的外溢效果已經對金融市場穩定造成很大威脅，有必要進場調節，同樣是履行央行職責。

●被列入匯率操縱國會怎麼樣？

美國公布匯率報告後，將與匯率操縱國展開為期1年的溝通協商，若仍無實質進展，則可能採取4種制裁措施，包含不得向美國主要融通機構借款、不能參與美國政府採購案、由國際貨幣基金（IMF）對該國匯率政策進行監督，以及列為貿易協議或貿易制裁的考量。

不過楊金龍先前曾表示，被列為匯率操縱國對台灣沒有立即影響，也不會影響經濟成長率；原因為何，或許從一次立委與楊金龍的對話便可看出。

民進黨立委郭國文日前質詢時指出，台灣沒有向美國融通的需求、未曾參與美國政府採購案，且非IMF會員國，唯一會被影響的只有台美貿易往來，可能面臨關稅、提高貿易成本的挑戰。

郭國文接著表示，儘管廠商不樂見關稅成本提高，但對中小企業而言，匯差的衝擊恐怕更大；楊金龍肯定回答「沒錯」，也認同立委說法，匯率穩定重要性遠比關稅成本增加更重要。

儘管如此，央行表示，會積極與美國溝通，說明對美出超以及干預匯率有其背景與理由。

●台灣被列入匯率操縱國，真的是匯率問題嗎？

雖然被列為匯率操縱國，楊金龍對此定調，這是供需問題，而不是匯率問題。

央行指出，美中貿易及科技爭端的轉單效應、美國強化資安防護及武漢肺炎疫情，導致美國對台灣資通訊及視聽產品需求大幅增加，帶動去年台灣對美國商品出超大增，經常帳順差對GDP比率也攀升，這就是供需問題，因為美國需要台灣的商品。

近期市場動向同樣印證上述說法，後疫情時代全球對晶片需求爆炸性成長，美國、德國、日本政府都曾寫信給台灣希望協助解決晶片短缺的問題，經濟部為此邀集廠商開會討論提高產能的可能性。

今年2月中旬，美國白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）還特別寫信感謝經濟部長王美花出力，協助解決美國車用半導體短缺的問題；信件內容提到，台積電在美國斥資35億美元在亞利桑那州設廠，在全球供應鏈多元化上，有助於強化台美在關鍵領域的經濟合作。

美日德齊喊「台灣幫幫忙」，對台灣晶片需求殷切一目了然，有鑑於此，楊金龍直言，「出超是需求關係不是匯率關係，這點美國應該要接受」，美國對台灣晶片需求那麼高，如果要限縮台美之間的貿易順差，台灣是不是不要賣晶片了，「他就需要啊！」

●專家怎麼看美國匯率報告？

台經院研究員邱達生指出，美國奉行市場自由化，認為自己不會為了取得貿易競爭優勢而操弄美元匯率，其他國家也應該要尊重市場機制，因此依據「貿易和競爭力綜合法案」，每半年公布一次匯率報告。

不過這份報告有時會參雜美國的主觀意識，邱達生指出，前美國總統川普任內，無預警宣布將中國列入匯率操縱國，但從客觀條件來看，中國並未滿足3項指標。

也有學者認為，美國匯率報告其實就是「美國說了算」，不只是貿易談判手段，也可以做為施壓工具，是大國才能玩的遊戲。

楊金龍去年央行理監事會後記者會上也有類似論述，他表示，干預匯率有很多種方式，一是直接干預、進場調節，二是寬鬆貨幣政策，間接干預匯率，第三，用嘴巴講也是干預。

楊金龍之後更語出驚人，直言「寫匯率報告也是一種干預」，暗示美國自己就是匯率操縱的一員；他還引用美國前財長康納利（John Connally）的名言，「美元是我們的貨幣，但是你們的問題」，點出美國一直以來的強硬作風。

(中央社)