新北市1名住在板橋區的78歲蔡姓老婦人110年4月10日傍晚約6時出門，跟女兒說要去板橋家樂福大賣場購物，卻迷失方向走到永和區竹林路距離家中約30公里，直到20時許有熱心民眾發現老婦人眼神呆滯一臉茫然站在路旁即上前關懷並報警處理，中正橋所員警許源及林敬發到場後，發現老婦人身心疲憊，先行聯繫派出所同仁駕駛巡邏車將老婦人帶返所休息，一邊詢問其住家均無法回答，經使用人臉辨識系統，比對查詢後發現該迷失蔡姓老婦人因患有老人失智症遭其家屬報為失蹤人口，警方立即聯絡其女兒到派出所接回，終於順利協助老婦返家。

經了解才發現，原來老婦當天晚上獨自一人由板橋區住處，走到30公里外的永和區，在路旁站了許久，直到熱心民眾覺得奇怪才報警處理，看著行動不慎方便的老婦人，竟有如此神勇的腳力走這麼遠，員警也覺得十分不可思議，而老婦女兒得知老母親竟獨力走到永和，亦感到十分驚訝，老婦女兒說道，因老母親年邁腦力逐漸退化失智，要她不要出門了，沒想到老母親仍執意出門，沒想到就走失了，向警方道謝後便牽起老母親的手一起回家。

(中時 )