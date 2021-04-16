南投縣公害陳情案件雖然逐年減少，但每年仍有約3000件，主要是空氣汙染、環境衛生及噪音，環保局為避免出現稽查時段缺口，4月起補足稽查人力，受理陳情24小時不打烊；另外，每位清潔人員健康檢查補助1600元，工作服及安全配備補助2500元。

環保局統計2020年處理陳情案件績效，每件平均約0.3日，這對幅員遼闊的南投縣實屬不易；除了原有的埔里及南投分隊，去年度再增加草屯分隊，加速處理民眾陳情，提升服務效率；過去由於夜間人力較缺乏，如果在夜間時段接獲陳情案件，無法立即派員處理，恐怕出現稽查時段缺口，影響民眾生活品質。

因此，環保局4月起補足稽查人力，增加夜間及假日稽查能量，讓環境稽查不打烊，全力維護民眾生活品質；為打擊非法棄置等違法案件，環保局今年增加隱藏式監視設備，並持續啟用UAV無人飛行載具、紅外線熱顯像儀、即時連線影像，提高稽查效率，民眾如發現有環境汙染，可利用公害汙染陳情網頁、手機APP「公害報報」、全國公害陳情專線（0800）066666，或南投縣環保局陳情專線（049）2234685，即時通報。

縣長林明溱照顧清潔人員的健康及工作安全，雖然縣府財政窘困，仍然責成環保局編列預算，補助鄉鎮市公所辦理「環保人員健康檢查、購置工作服及安全配備」，提高清潔隊員健康檢查補助，金額由800元調高為1600元，工作服及安全配備補助由每位1250元調高為2500元，以保障清潔隊員健康及提升執勤安全。

(中時 )