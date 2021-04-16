高檔咖啡豆「限量」現身百貨公司內咖啡旗艦店，若沒有會員限購規定，通常1天就售罄；日本UCC 集團旗下COFFEE LOVER’s PLANET，引進全台限量70公斤「Super藍山No.1」，僅在SOGO台北敦化館、SOGO新竹Big City館限量販售，品牌總監楊衣姍表示，227公克的咖啡豆禮盒全台只有150罐，為讓更多會員品味到這款頂級咖啡，每人限購兩罐、售完為止。

楊衣姍透露，日前品牌也引進稀有、頂級的咖啡豆禮盒，禮盒單價逼近4000元，有中南部的貴婦來台北逛街，看到百貨公司內的咖啡旗艦店推頂級新品，內心驚喜不已、一買就是80罐，結帳下來逼近32萬元，貴婦表態「要送親朋好友」。

楊衣姍表示，這次新推出的「Super藍山No.1」會員最多2罐的限制，就是期望更多咖啡愛好者，能喝到風味豐富、甜感細膩又飽滿的頂級稀有咖啡。

UCC獨有「Super藍山No.1」咖啡豆在台北、新竹店同步展開，陽壓罐咖啡禮盒限量150罐、每罐227公克，售價3780元，以牙買加藍山與橡木桶圖騰，交織出尊貴優雅的視覺意象；冷萃咖啡限定400瓶、100ml，使用精緻小巧的透明四方玻璃瓶身設計，完美展露Super藍山No.1冷萃咖啡的清透奢華，售價360元；若咖啡迷擔心萃取不出「Super藍山No.1」特有風味，也可到店內體驗，不過，限量推出350杯、售價560元，提供手沖與虹吸兩種沖煮選擇。

比藍山No.1等級還要更高的「Super藍山No.1」，種植海拔1180公尺以上，不僅海拔較高、豆子大小也比一般藍山No.1等級尺寸大2級，加上生長於多霧且更為涼爽的氣候，使果實成熟速度較慢，養分吸收更為充份，具有更飽滿的甜感，品質、風味相對更上一級。

「Super藍山No.1」，篩選等級要求特別高，且受天候等不確定因素影響，使得農園的生產者每年不一定都能採收得到Super No.1等級的豆種，更無法預估產量，故增添其稀缺性。

2020年產季「Super藍山No.1」產量大約只有藍山總產量的10％，此批次得到牙買加咖啡管理局的認證，過程甚為艱辛，而UCC直營農園的產量在全球僅有兩桶、共計140公斤，其中一桶由UCC集團特別保留給台灣COFFEE LOVER’s PLANET進行販售，進口總量僅有70公斤。

藍山咖啡是利用水洗法處理咖啡生豆，2020年新產季，嶄新推出水洗加日曬乾燥處理法的藍山咖啡豆，每一製程步驟，皆凝聚著對咖啡無數的熱情與豐潤的深度感受；楊衣姍表示，「Super藍山No.1」相當有層次感，前段呈現細緻的水果香氣，再來是感受焦糖甜感以及核果的風味。

(中時 )