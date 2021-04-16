根據最新系集預報指出，預測路徑已「大幅西修」，且專家認為未來仍有繼續往西行進可能。（摘自台灣颱風論壇臉書）

中央氣象局表示，中颱舒力基持續緩慢朝西北西前進，預估到達菲律賓東方海面後將逐漸北轉，隨後朝東北方向前進。（氣象局提供）

目前位於菲律賓東南東方遠方海面上的今年第2號颱風「舒力基」，早上8時已增強為中度颱風， 緩慢朝菲律賓前進。根據先前預報，舒力基雖有發展成強颱趨勢，但侵台機率幾乎為零。根據最新系集預報指出，預測路徑已「大幅西修」，且專家認為未來仍有繼續往西行進可能，在周末兩天可以好好觀察。儘管如此，颱風能帶來的降雨仍不樂觀。

中央氣象局表示，中颱舒力基下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2010公里的海面上，朝西北西前進，預估到達菲律賓東方海面後將逐漸北轉，隨後朝東北方向前進。氣象局指出，颱風直接影響臺灣仍機率偏低，但若在北轉過程中距離較近，可能帶來水氣，造成東半部局部短暫雨現象。

然而，天氣粉專「天氣風險WeatherRisk」今（16日）表示，根據系集預報，舒力基的颱風路徑相較於前一天，出現明顯大幅向西調整。且粉專坦言，一旦這種調整趨勢出現，接下來路徑還會有繼續西修的可能，在接下來周末兩天可以好好觀察。

天氣風險解釋，向西修正的主因為，舒力基並沒有原本氣象預報模式中「又強又大」，強大到足以擠開高壓、逐漸北上，實際上只是一顆正常尺寸的颱風，所以預報路徑隨之向西修正。

「抗旱與防汛一線之隔」，天氣風險強調，「最討厭的情境是如果因為颱風很近、發了颱風警報，但西半部在背風面，依然滴雨未下。」另外，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，目前模式看法較為分歧，路徑仍有變數，需繼續觀察颱風動態。坦言就算路徑向西修正。帶來的雨水也十分有限。

明（17日）東北季風稍微增強，北台灣多雲偶有短暫雨，花東、中南部山區也有局部短暫雨的機率，其餘各地多雲到晴。（摘自天氣風險臉書）

氣象局表示，明（17日）東北季風稍微增強，北台灣多雲偶有短暫雨，花東、中南部山區也有局部短暫雨的機率，其餘各地多雲到晴。溫度方面，北臺灣氣溫略下降，新竹以北高溫約21-23度，苗栗及東半部地區25-27度，中南部還是可以達到31-33度；低溫部份，北部約16-19度，其餘地方20-22度。

(中時新聞網)