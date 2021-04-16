3年前大陸漁船蔡姓船長因進入台灣地區苗栗後龍外海，拖網從事漁撈作業遭海巡署逮獲，並處罰120萬元，蔡男在台灣對巡署打行政官司抗罰，台北高等行政法院認為，海巡署裁罰無誤，駁回蔡的請求。可上訴。

判決指出，蔡男是大陸漁船船長，他在2018年3月13日傍晚5點多，與10名船員駕駛漁船，未經許可進入台灣地區限制水域，以拖網從事漁撈作業，遭海巡署第三海巡隊發現並登臨檢查後，查獲作業中漁網、網板、鉛條及漁獲120公斤。

海巡署扣留船舶、物品並留置蔡男及其船員，經調查後蔡男對於違法事實坦白承認，海巡署沒入漁獲並處以新臺幣120萬元罰鍰，沒入漁網1件、網板2片、鉛條2條，蔡男不服處分，提起訴願，經決定駁回後，提行政訴訟。

蔡男未在於法院言詞辯論期日到場，但依據先提出之書狀及準備程序期之陳述，辯稱他是誤入限制水域後，立即遭被告巡防艇攔檢，且已銷毀的漁獲並非他在台灣地區限制水域內捕撈。

北高行政法院審理後，佐以相關證據，認定蔡男越界捕漁，影響海域資源，他身為船長，負責漁船之安全及管理，職司指揮監督全體船員，綜理航行及漁撈作業，對航經海域之相關公告及法規應有認知，海巡署對船長裁處罰鍰120萬元，洵然有據，判他敗訴。

(中時 )