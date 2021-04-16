中華電信16日宣布，5G多視角轉播再下一城，將攜手麗寶集團打造5G智慧賽事相關應用落地，雙方未來並將深化戰略合作夥伴關係。

華電信運用5G技術進行多視角轉播已累積多場經驗，包括今年的中華職棒中信兄弟主場多視角轉播、UBA大專籃球決賽4D全視角轉，這次攜手麗寶集團，主要規畫台中麗寶國際賽車場5月1日、2日舉行開幕賽時，中華電信將在MOD及Hami Video轉播開幕戰賽事，並推出台灣首次多視角賽車轉播，包括受到運動迷喜愛的「髮香視角」，還有為賽車迷設計的「空拍視角」與「維修區視角」。

由於這是麗寶國際賽車場獲得FIA國際認證後的首場賽事，加上全台首創賽車賽事「多視角轉播」，備受運動迷關注。

中華電信強調，這次將5G應用導入賽車運動，一者為培育國內賽車選手盡一份心力，再者，有助於吸引更多國際賽事進駐麗寶國際賽車場。

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻指出，5G的發展將對各種產業造成革命性的影響，麗寶樂園渡假區占地200多公頃，場域內的樂園、飯店、outlet mall與國際賽車場，未來都會儘快應用5G，打造旅遊新體驗。

中華電與麗寶樂園並將這次賽車場開幕賽的轉播視為雙方合作的起點，未來雙方將強化戰略夥伴關係，透過5G高速率、低延遲、大連結的特性，打造更多5G智慧賽事相關創新應用落地。

(工商 )