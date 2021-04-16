美國財政部今天表示，台灣、越南和瑞士等3國符合操縱匯率的3項標準，但無足夠證據可以做成操縱匯率的判定，針對台灣，財政部表示將與台灣展開進一步接洽，以便判定台灣是否曾在2020年操縱匯率。

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(中央社)

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