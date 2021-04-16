美國財政部未認定台灣等3國操縱匯率 21:552021/04/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華府最新消息，美國財政部未認定台灣等3國操縱匯率。（圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部今天表示，台灣、越南和瑞士等3國符合操縱匯率的3項標準，但無足夠證據可以做成操縱匯率的判定，針對台灣，財政部表示將與台灣展開進一步接洽，以便判定台灣是否曾在2020年操縱匯率。 前進國際舞台邁大步 美國全心醫藥A輪募資6,300 萬美元到位 《國際政治》美日峰會周五登場 可能就台灣議題發表聲明 (中央社) #台灣 #操縱匯率 #美國財政部 #判定 #華府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗傳退出台灣消費市場 北市勞動局回應了 10:012021/04/16 生活 共軍演習 國防部研判針對性強 04:102021/04/16 焦點要聞 美官員：美日會談與聲明將觸及台灣議題 10:452021/04/16 國際 美國會鷹派促政府 限制銷售晶片生產設備給陸 10:432021/04/16 國際 花旗台灣員工大會 員工：照本宣科無新意 12:422021/04/16 財經 蔡總統喊話拜登好友 盡速重啟台美TIFA談判 04:102021/04/16 焦點要聞 台恐列入匯率「操縱國」 陳冲基金會：報告有人工調控的鑿痕 16:292021/04/16 財經 台灣馬路上這景象紅到國外 鄉民看完嘆：臉丟大了 00:402021/04/16 生活 台灣本島首爆牛結節疹疫情 04:102021/04/16 生活新聞 時論廣場》台美增溫 陸反制不會停（王高成） 18:522021/04/16 時論廣場 屏東縣民公園 獲美國繆斯設計首獎 04:102021/04/16 地方新聞 財經熱門新聞 牛股中鋼狂漲40％ 分析師曝6大傳產龍頭有望跟著噴 - 財經 花旗退出台灣消金市場280萬卡友哭 專家：恐有更多外銀跟進 - 財經 美國財政部公布報告 將台灣列為匯率操縱國 - 財經 - 中央社 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 友達、群創能搶反彈嗎 專家揭穩當操作心法 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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