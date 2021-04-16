當前國際間氣候外交正頻密上演，就在美國氣候特使凱瑞(John Kerry)訪中、且美方即將在4月22、23日主辦「全球氣候領袖線上峰會」之際，中國國家主席習近平16日與法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行中法德領袖視訊峰會，三人就合作因應氣候變化、中歐關係、抗疫合作等問題先行深入交換意見，引發外界關注。

香港信報16日報導，習近平在會上強調，自己一直主張建構人類命運共同體，中國願就因應氣候變化與法德加強合作。他提到，中國將力爭在2030年之前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，這意謂中國作為世界上最大的開發中國家，將完成全球最高碳排放強度降幅，用史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和。

習近平並指出，因應氣候變化是全人類的共同事業，不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。中方將堅持公平、共同但有區別的責任、各自能力原則，推動落實「聯合國氣候變化框架公約」及「巴黎協定」。

馬克宏表示，法國歡迎中國宣布力爭在2060年前實現碳中和，法國願與中國一道，推進法中、歐中經濟關係進一步發展，攜手幫助非洲實現綠色發展。梅克爾也表示，中法德三國加強合作應對氣候變化非常重要。

梅克爾並稱，德國重視中國實施「十四五」規劃給德中、歐中合作帶來的重要機遇，願同中方深化互惠互利的經貿合作，就數位經濟、網路安全等問題加強溝通，避免貿易壁壘。並希望中德共同努力，推動「中歐投資協定」儘快批准生效。

(工商 )