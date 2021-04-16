中南部水情告急，多座主要水庫已經見底，南投日月潭蓄水量也僅剩33.9%，水位大幅下降後，底部也驚見一個「神秘大黑洞」，民眾也直呼「真的是不曾看過」。其實這個黑洞正式名稱叫溢流井，是日月潭水庫調節、分配水位而建設的。

截至今早(16日)7點，日月潭蓄水量剩33.9%、4344萬立方公尺，從湖泊變身為大草原，水位下降後，溢流井的真實面貌也完整暴露出來。

日月潭水位持續下降，溢流井完整面貌也首次曝光，讓路過民眾嘖嘖稱奇。(圖／中視新聞)

溢流井如戰時碉堡般的造型，讓不少路過的民眾嘖嘖稱奇，直呼過去不曾見過這畫面，甚至以為是專門處理汙水用的，也有遊客忍不住拍照留念，記錄難得一刻。

對此台電大觀發電廠副廠長黃陵育表示，溢流井功用在於調節日月潭水位，當日月潭超過滿水位的748.48公尺，就會啟動，排出多餘水量，放流到水里溪，同時還可以作為發電之用，但如今水位下探至735.85公尺，足足降低12公尺，才會讓建築本體完全曝光，黃陵育也坦言，從紀錄來看，這次日月潭水位確實創新低。

影音取自YouTube/中視新聞

(中時新聞網)