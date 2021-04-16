風景優美的台9線花東縱谷公路瑞豐至永安路段，原本只有雙向1快1慢車道，日前開始施工，預計以2年時間拓寬為雙向2快1慢車道。交通部公路總局表示，這是「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」中最先施工的工程，預計2027年完成自花蓮台東縣界至台東市綠色隧道的台9線路段改善工程，打造一條契合東部地區環境的「安全、景觀、人本、生態」生活大道，預計花蓮段和台東段兩路段完工後可縮短車程約30分鐘。

公路總局表示，台9線325k＋900-328k＋800瑞豐永安段用地已取得用地，該路段3月12日開工，將原本雙向1快1慢車道，拓寬為雙向2快1慢車道；以既有路權採單側拓寬，南北分離車道，以新建橋梁拓寬，避免大量填土，並保留西側既有樟樹以及邊坡生態植被等，打造兼顧綠色生態與建設的安全景觀大道，總工程費約7.7億元，預計2023年3月11日完工。

台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫全長約45.8公里，計畫分10標辦理，總經費約142.09億元，設計路寬以30公尺為原則。計畫路線依各路段特性，規劃以原路拓寬（池上路段、崁頂永安路段、初鹿賓朗路段、綠色隧道段）及新闢外環道（關山外環線、鹿野外環線及龍過脈隧道、賓朗外環線）為改善原則，目標是「規劃建構花東區內優質景觀廊道」，建立安全、可靠、優美的東台灣公路系統，自台9線花蓮台東縣界（里程304K＋439）至台東縣台東市綠色隧道終點（里程355K＋400），於關山、鹿野、龍過脈、賓朗等地區新闢外環線以避開聚落建物密集區及避免彎繞外，其餘路段均沿原台9線拓寬。

完工後，全長41.2公里的花蓮段計畫（台9線木瓜溪橋至花東縣界），目前速限是每小時50至60公里，拓寬後應可調整為每小時60公里，可縮短約14.5分鐘；台東段計畫（花東縣界至台東市）規劃原路拓寬及新闢外環道，全線51公里縮短為45.8公里，拓寬後應可調整為每小時60公里，整體車速可提高20％，約縮短約15.5分鐘。兩路段完工後推算應可縮短約30分鐘。

(旺報 )