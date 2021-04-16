續在高雄鳳山體育館舉行的SBL例行賽，16日晚上上演季後賽首輪「可能」戲碼，裕隆納智捷靠著李愷諺讀秒階段4罰2中，加上台銀洋將艾爾文最後三分出手落空，裕隆驚險以82比80氣走台銀，也讓台銀例行賽第3地位仍然可能不保。

打到最後一節，裕隆取得67比59領先，可是台銀洋將艾爾文末節一開始就爆發，個人連拿13分，幫助台銀72比72追平，更靠張博勝三分外線超前，雖然裕隆也馬上搶回領先，但艾爾文最後1分18秒兩罰俱中，又讓台銀取得1分超前。

接下來裕隆靠著林宜輝切入放進兩分，張博勝也在最後43.9秒站上罰球線，順利兩罰俱中再次超前，來到最後22.6秒，林宜輝兩罰中1，第2罰雖然沒進，李愷諺搶到進攻籃板，且貢獻兩罰中1，時間還剩19.8秒，裕隆81比80領先。

沒想到暫停過後，台銀布署讓周暐宸在籃下接球，沒想到蘇士軒的傳球太過用力，把球直接送出界外，拱手把球權讓給裕隆，李愷諺最後7.5秒又是兩罰中1，台銀這次把最後一擊交給艾爾文三分出手，這一球彈框而出，確定台銀落敗。

裕隆以林宜輝20分最高，盧冠良14分，斑霸13分、15籃板，李愷諺10分、6籃板及6助攻；少了本季年度MVP大熱門謝宗融的台銀，則以艾爾文27分、17籃板及6助攻表現最佳，張博勝11分，接下來台銀仍將全力求勝保住例行賽第3位置。

(中時 )