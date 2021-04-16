雖然台灣、瑞士和越南符合被美國認定為匯率操縱國的3項標準，但美國財政部卻未認定這些貿易夥伴操縱匯率。《曼谷郵報》認為，拜登政府有別於前任川普政府，在貨幣問題上採取對立性較低、較不會引起經濟政治化擔憂的策略。

報導指出，將其他國家認定為匯率操縱國，是川普政府的貿易制衡手段之一；其2019年8月5日便曾突然在非例行報告發布時間，將中國大陸列為匯率操縱國，最後作為美中貿易談判的「讓步」籌碼，於5個月後解除。

而《曼谷郵報》認為，拜登政府目前未將貿易夥伴列為匯率操縱國的舉動，顯示其認為此舉無益於經濟交流，反而讓各方擔憂美國的經濟政策「政治化」，因此決定採取對立性較低的新策略。

美國財政部則強調，其未將任何國家列為匯率操縱國的決定，不應被視為「前後矛盾」。該部門指出，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球經濟造成前所未有的龐大影響，各國皆須各自採取不同手段因應；因此美國將與台灣、瑞士和越南「加強接觸」（enhanced engagement），以釐清相關經濟手段究竟是為了應對危機，還是為了獲取不公平的貿易優勢，之後才會做出後續決定。

《福斯新聞》（FOX）指出，「加強接觸」是美國財政部慣用的詞語，被用在衝突性較低的場合，代表相關國家沒有立即遭受美國貿易制裁的風險。

(中時新聞網)