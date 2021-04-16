面對日本與我駐日大使謝長廷指稱台灣的三座核能發電廠核廢水也是排放入海，台電頗感委屈，覺得被扯出「很意外」。因為台灣與日本狀況並不相同，日本福島核廢水是屬於「核子事故後的排放水」，與核電廠「營運中排放水」不一樣，將找適當時機向對方反映。

一座核電廠，到底會有產生幾種排放水？答案是4種。一個是反應爐外圍，利用水路引進海水冷卻爐溫，就如同水冷式汽車引擎冷卻一樣。一種是用來清洗廠內衣服、器具的清洗用水，一個是空調冷凝水。最後一種才是幅射性比較高的爐內系統循環「機件洩水」，也就是俗稱的爐水。

台電解釋，冷卻水只是外部迴路，屬於間接冷卻，未實際接觸機件，這種水與空調產生的冷凝水，大體不會有問題。而用來洗衣服器具的清洗水，可能會有若干劑量，但非常非常輕微。

至於「機件洩水」，台電說，因為是在反應爐系統內密閉循環，可能因為內中設備有問題會接觸，有一定輻射劑量，因此不對外排放。核電機組大修時，會把這些水拿出來過濾，把機件鐵屑雜質留下去做固體廢棄物，水的部分則再回收，送回爐內循環使用，「完全百分百回收，不對外排放。」

對於被指稱也排放核廢水，台電內部覺得「很意外」，畢竟同為WANO(世界核能發電協會)成員，過去台日彼此交流頻繁，這種比喻不太恰當。

台電解釋，福島核廢水是當初爐心熔毀，需用大量冷卻水清洗，裡面有很多核分裂物，包括氚、銫，這些水量得受國際原子能總署管制監督，與我們營運中的廢水排放不能相提並論，會找機會向日方「適時反映」。

而我對外排放的冷卻水、清洗水、冷凝水，台電強調都會檢測後才排放入海，實際輻射量通常都在原能會法定值1毫西佛的千分之1到千分之2，遠低於標準，完全遵照法規。

對於日本宣稱2年後福島要排放的核廢水，會降到營運前的22兆貝克，台電內部研判，該廠廢水現在氚濃度還很高，即使加水稀釋，這些總濃度還在，要如何回到22兆貝克，「內部認為挑戰性大，需要觀察。」

(中時 )