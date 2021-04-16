美國財政部今天公布匯率報告，台灣、越南與瑞士儘管符合涉及匯率操縱的3項標準，但因未有足夠證據，因此未被列入匯率操縱國名單，中國則持續列入觀察名單。

美國財政部今天向國會進行美國主要貿易夥伴宏觀經濟與外匯政策半年度報告，報告檢視20個美國主要貿易夥伴截至2020年12月共4季政策。

報告未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國，但包括台灣、越南與瑞士已經達到門檻，按2015年相關法律，這些經濟體已達到被列為匯率操縱國的標準，但財政部表示，依據1988年相關法律，並未有足夠證據可斷定這些貿易夥伴國有阻止國際收支帳有效調整，或取得不公平競爭優勢的意圖。

美國對於匯率操縱國設有3項標準，分別是對美國商品貿易順差達到200億美元以上，經常帳盈餘占該國GDP比重超過2%，以及至少有6個月進行單邊干預匯率，且淨買匯金額占該國GDP比重超過2%。

美國財政部表示，將繼續加強與越南和瑞士的接觸，也會開始加強與台灣聯繫，同時也會對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行而導致的全球經濟發展進行更全面評估，以能更準確判定是否涉及干預貨幣市場，以杜絕有效的國際收支調整或獲得不公平貿易競爭優勢。

報告在提到台灣時表示，台灣已經符合3項標準門檻，財政部將開始加強與台灣的雙邊接觸，敦促制定相關計畫以採取具體行動解決台灣貨幣低估的根本問題。

報告指出，自1970年代末，台灣一直實行嚴密管理的浮動匯率制度，儘管近數十年來，台灣放寬資本管制，但中央銀行仍持續積極干預外匯市場，導致匯率遭到結構性低估，無法對經常帳盈餘進行調整。雖然新台幣的名目與實質有效匯率在過去10年溫和升值，但當局收購外匯與其他正式匯率調控放慢外部匯率步伐與規模調整，使新台幣無法完全反映整體經濟基本面。

此外，包括中國、日本、南韓、德國、愛爾蘭、義大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國與墨西哥共11個經濟體則被列入觀察名單。

(中央社)