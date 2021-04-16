台鐵太魯閣號2日發生重大事故，行政院長蘇貞昌神隱10天，引發外界關注。資深媒體人黃暐瀚認為，蘇貞昌10天都沒出來，是不太尋常。蘇貞昌有可能因為太魯閣號事故而暫避其鋒。

黃暐瀚在《Live洪淑芬辣晚報​》節目中表示，不管太魯閣號的危機對蘇貞昌來說是大是小，但10天都不出來，是不太尋常，有人說他在躲，因為政委張景森說蘇貞昌從2018年普悠瑪事件發生後的「台鐵總體檢報告」，沒有簽核，所以要躲起來。但就算因為他沒有簽核，而造成今天這樣的結果，他也不會躲起來，而是會想辦法跟大家解釋說明，所以蘇貞昌10天不出來，是有點怪。

黃暐瀚指出，可能蘇貞昌也意識到這次太魯閣號事件，對他有傷。如果一開始林佳龍還沒提出辭呈時，基本上壓力是在林佳龍身上，但林佳龍提出辭呈後，壓力會回到蘇貞昌身上，交通部長有責任，行政院長難道沒有責任嗎？所以蘇貞昌因為此事，而暫避其鋒，也是有可能的。蘇貞昌的現況，若用籃球賽來比喻，現在已經到了籃球賽第四節，當分數被拉開超過20分，就不看比賽了，剩下來就是垃圾時間。他認為，如果未來四大公投都過關，蘇院長想要留都留不住了，蔡總統也不會讓他留，

黃暐瀚表示，可能蘇貞昌也意識到這次太魯閣號事件，對他有傷。如果一開始林佳龍還沒提出辭呈的時候，基本上壓力是在林佳龍身上，但林佳龍提出辭呈之後，壓力會回到蘇貞昌身上，交通部長有責任，行政院長難道沒有責任嗎？所以蘇貞昌因為此事而暫避其鋒，也是有可能的。

黃暐瀚指出，林佳龍離開後，交通部長這個職位，應該是由交通部的次長先暫代。理由很簡單，沒有人要做4個月的官，因為若8月28日四大公投案都過關，蘇貞昌有可能會因而下台。

(中時新聞網)