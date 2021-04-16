亞馬遜創辦人貝佐斯今年2月宣佈將於第三季度辭去CEO職務，轉任執行董事長。在他CEO任期內的最後一封致股東信中表示，亞馬遜將繼續為股東、員工創造價值，並且公司將在照顧員工方面做得更好。

亞馬遜的工作環境與薪資水準，久為人所詬病，備受勞工團體批評，2018年亞馬遜調高了其倉儲工作人員一倍的時薪，由原本法定的7.5美元，調高至15美元。但同時也大幅增加自動化程度，意即大幅度減少了工作機會。即使在總部工作的白領員工情況也沒有較佳，員工流動率是500大企業第二名，平均工作年資只有一年。

在這告別信中，貝佐斯特地針對這一點為自我辯護：

「如果你看了一些新聞報道，你可能會認為我們不關心員工。在這些報道中，我們的員工有時被指責為絕望的靈魂，被當作機器人對待。這不準確。他們是成熟而有思想的人，可以選擇在哪裡工作。當我們調查履約中心員工時，94％的人表示，他們會推薦好友來亞馬遜工作。」

「事實是，領導亞馬遜運營的數千人的龐大團隊，一直非常關心我們的時薪工，我們為自己創造的工作環境感到自豪。我們還感到自豪的是，亞馬遜不僅僅為電腦科學家和擁有高級學位的人創造就業機會，還為那些從未獲得這種優勢的人創造就業機會。」

「如果我們想成為地球的最佳雇主，我們就不應滿足94％的員工所說的那樣，他們會向朋友推薦亞馬遜作為工作場所。我們必須以100％為目標。為此，我們將繼續領導工資，福利，技能提昇機會，並通過其他方式逐步解決。」

(中時新聞網)