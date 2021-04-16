台鐵太魯閣號於本月2日發生出軌事故造成49死200餘人受傷，花蓮地檢署今(16日)偵查終結，工地負責人李義祥依過失致死、過失毀損、肇事逃逸等罪起訴，越南移工華文好(阿好)則以過失致死罪起訴。

根據起訴書內容指出，李義祥與阿好到上開吊卡大貨車內，由李義祥駕駛，欲前往施工便道下方，行經便道轉彎處前，右前車輪卡在邊坡植物而熄火。

李義祥先指揮阿好將停放一旁之挖土機駛近，李義祥以布帶（打結後承重為2400公斤）在吊卡大貨車（車重7665公斤）左側撐座打結，再將布帶另一端以挖土機挖斗鉤環勾住後，阿好取石塊放置在吊卡大貨車後輪，2人一同進行此高度危險之拉車行為。

但因未妥適操控車輛方向盤及煞車，因綑綁方式不正確、位置不正確、布帶強度明顯不足，且對於車輛滑落邊坡之危險亦未做任何防免機制，終導致布帶破損脫落，吊卡大貨車翻落邊坡，墜落於北迴線軌道上。

李義祥於肇事後，竟未通報警察、救護或救災單位，僅撥打電話聯絡工作廠商等人，且過程中停留在現場觀看，未為任何救護或協助救護之作為。

根據起訴書所載，太魯閣號撞上大貨車的時間為9時28分34秒，大貨車滾落僅經過約1分5秒，即65秒，就遭到太魯閣號撞上。

起訴書中也一同公布，肇事工地主任、工程車所屬人李義祥在釀災後的完整通聯記錄，透過資料可見，李義祥共計打出10通電話、5通LINE電話，分別打給綽號「黑猴」的合夥人林長清、台鐵花蓮工務段工地主任熊德育等共計9人，卻沒有一通是撥給119或是任何標準作業流程的單位。

網友痛批，根據起訴書內容，顯示這起事故根本是人禍：

1.整個工程全是亂做、欺上瞞下借牌去標。

2.聯合大地不但沒好好監工，還幫做假施工記錄。

3.工程品質差、前面已有2次貨車卡住的經驗、台鐵也有發現並發函要求改善、注意。李義祥全當耳邊風。

4.台鐵監督都包商，好像都沒再實質確認有無改進，就只信一面之詞。

網友質疑，「台鐵和借牌的包商呢？」 「有黨証果然是免死金牌」 、「其他大人物，全可閃了」、「高官沒事？」、「把查案檢察官調離，再趕快起訴，是為了甚麼？」、「相關單位監督不周，沒責任嗎？」

(中時新聞網)