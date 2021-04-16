土耳其央行16日宣布，禁止民眾直接或間接使用比特幣等虛擬通貨做買賣媒介，因為這可能造成無可挽回的破壞與交易風險。消息讓比特幣價格應聲下跌逾5％。

據CoinDesk報價，比特幣每單位16日盤中下跌逾5％報60,081美元，其14日創64,829.14美元新高。規模較小的像以太幣（ethereum）和瑞波幣（XRP）各急跌逾6％和10％。

央行認為虛擬通貨不受任何主管機關監管和規範，價格波動劇烈，並可能用來從事非法活動的交易。

外界認為央行出手禁止使用的主因，是土國經濟問題讓其貨幣里拉（Lira）持續貶值，令民眾對里拉失去信心，不斷尋找各種資產來保值。

土國政府也想盡辦法恢復民眾對里拉的信心，阻止國內資金外流而令經濟問題變更嚴重。

里拉兌美元匯率16日盤中貶值近1％報8.0802里拉，自2月中以來累計貶值逾16％。

民眾無法透過合法管道兌換美元和歐元等外幣後紛紛到黑市兌換，或買進黃金與虛擬通貨來保住財富。

在里拉兌美元大貶同時，以美元計價的比特幣今年來累計飆漲逾100％，讓比特幣對土國民眾更具吸引力。

據CoinDesk報價，以里拉計價的比特幣在年初約21.5萬里拉，到16日盤中已累計上漲至將近50萬里拉。

近幾周來，「虛擬通貨」成為土國民眾在谷歌搜尋裡相當熱門的關鍵字。

土國資訊暨通訊科技局（ICTA）指去年全國有約240萬名虛擬通貨用戶，其中比特幣最受民眾歡迎。

土國虛擬通貨交易平台BtcTurk執行長古尼瑞（Ozgur Guneri）指央行新規定對其業務影響有限。因為大部份民眾持有虛擬通貨目的，是為了保值而不是用來支付帳款。民眾仍然可以像過去那樣，繼續透過平台買賣和持有虛擬通貨。

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