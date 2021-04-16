美國拜登政府周五向國會送交半年一度的匯率調查報告，針對外界關注的匯率操縱國部份，瑞士與越南雙雙獲得美方解除，高危險的台灣也未被列入，不過美國政府強調，瑞士、越南與台灣列為「加強觀察」名單，等於宣告台灣並無遭美方貿易制裁的立即風險。

美國財政部是向國會送交「美國主要貿易夥伴的總經與外匯政策」調查報告，報告主要是審查20個貿易夥伴國家去年4個季度的相關政策。

報告指出，越南與瑞士持續達到「2015年貿易促進及貿易執行法案(Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015」三個操縱匯率的要件，台灣同樣達到該法案的三個要件。

但財政部根據「1988年貿易暨競爭法案(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988)」進一步分析，發現未有充份的證據證明越南、瑞士與台灣有操縱匯率的情事。

財政部一名官員透露，確實可能出現某些國家雖符合2015年法案的所有要件，實則未操縱匯率的狀況。

美國界定匯率操縱國有三個條件，包括對美國一年貿易順差超過200億美元，外匯干預超過國內生產毛額（GDP）的2％，以及經常帳順差超過GDP的2％。

儘管躲過遭美方貿易制裁的立即風險，但報告強調仍將越南、瑞士與台灣列為「加強觀察」名單，將持續透過交涉要求相關國家提出改善匯率低估與外部失衡問題的具體方案。

此外，報告共將11個國家列入「觀察」名單，包括中國、日本、韓國、德國、愛爾蘭、義大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國與墨西哥。與去年12月的調查報告相較，此次觀察名單新增墨西哥與愛爾蘭。

報告並指出，財政部已要求中國就外匯干預行動、外匯管理制度的政策目標、央行與國銀銀行外匯行動以及離岸人民幣匯市行動的關係，提升透明度。

(工商 )