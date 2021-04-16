美國正醞釀一場供應鏈危機。因為加州洛杉磯港和長堤港處理全美約三分之一外國貨物進口，但目前有逾廿艘貨船停泊外海苦苦等候卸貨。由於不少超大型集裝箱船要花更長時間卸貨，專家擔心加州港口卸貨延誤讓美國供應鏈問題變嚴重。

洛杉磯港和長堤港主要處理由中國大陸出口至美國的貨物，但兩港已擁塞幾個月，讓人擔心等候卸貨的貨船會愈積愈多。

南加州海洋交易所資料顯示迄14日止，共21艘貨船在兩港外海排隊進港卸貨。該所主管陸泰特（Kip Louttit）指目前擁塞情況比過去更難解決。

因為在正常情況下，停泊外海等候卸貨的貨船數量最多只有一艘。但目前在眾多等候的貨船裡，甚至有一艘從4月3日開始就停泊到現在。

而且在等候進港的貨船裡，有一半是裝載量達一萬個「20呎標準貨櫃」（TEUs）的超大型集裝箱船，這勢必令擁塞問題更難處理。

陸氏說這些超級貨船裝載量，是十多年前大型貨船的兩三倍，讓其卸貨時間變更長。因為要調動更多貨車、火車和倉庫去消化龐大卸貨量。

與此同時，美國消費需求增加使進口量飆升，令西岸港口難以應付不斷創新高的貨物量。

超級貨船每趟運載價值數百萬美元計的進口貨，像傢俱、汽車零件、服飾、電子產品與塑料。由於卸貨時間被延誤，美國供應鏈已出現缺貨和延後出貨等問題。

加州港口停泊貨船數量，在1月30日達38艘創新高。即使擁塞頂峰期似乎已經過去，但擁塞問題仍會持續幾個月才得到解決。

專家指加州港口擁塞問題，是擴大全球供應鏈危機的其中一個環節。因為那些正等候卸貨的貨船裝載的貨櫃量，加起來就數以十萬計，間接導致全球貨櫃供應短缺，從而拖累全球其他地區的貨運被延宕。

(工商 )