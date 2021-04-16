金管會核准「疫苗保單」，富邦、安達產險今首日開賣，由於年保費從226到365元，投保門檻低、保單內容簡單易懂，產險公司表示，由於保費便宜，民眾一早詢問電話不斷，首日投保的狀況相當熱烈。

綜觀市面上這兩張疫苗保單，主要是針對民眾打完疫苗、出現的不良反應，住院1天提供3千到1萬元不等的補償，有的還有最高30萬元喪葬費補償，且不分性別、職業採取單一費率，從保障內容到保費，比防疫神單更便宜、簡單。

富邦產險表示，這次推出國內首張「疫苗保單」，3歲以上民眾皆可投保，續保可至75歲，不分性別職業單一費率，無等待期投保最快翌日就能生效，且保險期間內每人接種疫苗劑量或種類皆無上限；疫苗保單的保險內容包含「疫苗不良事件費用補償保險」與「法定傳染病疫苗預防保障補償保險」兩種保障。

「疫苗不良事件費用補償保險」不僅適用COVID-19、流感疫苗，更包含所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗；若民眾於接種上述疫苗後14日內發生疫苗不良事件而住院時，「疫苗不良事件費用補償保險」將提供定額住院生活補償，該次住院日數達5日(含)以上時另提供增額補償。

富邦產險表示，「疫苗保單」也提供法定傳染病疫苗預防補償，若客戶已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，「法定傳染病疫苗預防保障補償保險」將立即給付補償。

產險公司提醒，因每人體質與對疫苗的反應不同，在接種疫苗前須詳加了解接種注意事項，並由醫生評估是否適合接種。

(中時 )