有網友指控一家鐵板燒業者，竟將活生生的龍蝦放上煎台，讓牠被活活燙死的手段過於殘忍。（圖／翻攝自爆怨公社）

不少業者為了強調保鮮，直接將活體食材搬上桌，提供最新鮮的原味。然而近日有位網友指控一家鐵板燒業者，竟將活生生的龍蝦放上煎台，被活活燙死的手段過於殘忍。隨著議題延燒，沒想到點這份龍蝦餐的當事人竟出面打臉該網友，表示鐵板根本沒熱，分明是在看圖說故事。

一位網友在臉書社團「爆怨公社」上表示，看到一位追蹤的部落客到高雄某鐵板燒吃飯的影片後，覺得很殘忍。影片中一隻活跳跳的龍蝦被擺在鐵板上，痛掙扎的模樣讓她感到心疼，為此痛斥，「尊重大自然生物奉獻生命給我們當食物，不應該是商人拿來當新鮮賺錢的噱頭。」

該新聞引起網友熱議，不料一位自稱當事人的網友在PTT八卦板上回文表示，「呃……那個點龍蝦的人就是我。」該網友指出，其實新聞中鐵板上的龍蝦，是店家拿出來給顧客拍照用的，「實際上那個鐵板根本沒熱！」該網友繼續強調，龍蝦根本就不是活生生下去煎的，師傅是先剖半才下去煎烤的。對於殘忍的說法，當事人無奈指出，「根本就是在看圖說故事，一堆正義魔人在自嗨……」。

這突如其來的打臉文一出，網友紛紛留言，「正義魔人臉很腫」、「整隻下去煎最好會好吃，到底有多蠢」、「就一堆人偽善啊」、「笑死，推澄清」、「鐵板燒邊邊就保溫用的 根本煎不熟」。還有網友開玩笑說，「猛然一看還以為妳是龍蝦」、「我想說龍蝦都RIP了還會回文，嚇死人」。

(中時新聞網)