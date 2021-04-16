金價本周累漲1.4％ 周漲幅可望改寫5周新高 23:022021/04/16 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金現貨價16日盤中上漲0.3％，每盎司報1,767.8美元，逼近7周新高，金價本周迄今累計上漲1.4％，周漲幅可望改寫5周新高。紐約6月期金盤中揚升0.5％，每盎司報1,775.7美元。金價周五上漲，原因在於美國公債殖利率徘徊在一個月低點，加上美元回軟，因此提振黃金對於投資人的吸引力。 《商情》需求增強 BDI指數漲近7％ 股匯雙漲 新台幣收28.341元創一個月新高 (工商 ) #金價 #周漲幅 #新高 #每盎司 #累漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》短多竄入 玻陶類指飆漲5％ 12:342021/04/16 財經 牛股中鋼狂漲40％ 分析師曝6大傳產龍頭有望跟著噴 19:002021/04/16 財經 《國際金融》全球股票基金吸金164億美元 創3周新高 15:582021/04/16 財經 《商情》供給緩解 亞洲AN連三周走低 12:002021/04/16 財經 台股投資氣氛樂觀 拉高傳產比重 17:012021/04/16 財經 《商情》美債殖利率降 紐約期金突破1750美元 10:012021/04/16 財經 美3月零售銷售大增9.8％ 激勵道瓊、那指、標普齊漲 04:102021/04/16 全球財經 IC設計股各走各的路 世芯-KY再吞第五根跌停 04:102021/04/16 財經要聞 台新投顧下周看好面板、鋼鐵等八大類股 21:052021/04/16 財經 《日股》晶片族群支撐 日經小漲40點 15:582021/04/16 財經 美債息創逾半年最大跌點 美元續疲 20:052021/04/16 財經 財經熱門新聞 牛股中鋼狂漲40％ 分析師曝6大傳產龍頭有望跟著噴 - 財經 花旗退出台灣消金市場280萬卡友哭 專家：恐有更多外銀跟進 - 財經 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 美匯率報告 台灣達被貼「匯率操縱國」標籤門檻但未列名單 - 財經 - 工商 中鋼變猛虎狂噴40％ 謝金河曝背後2大暴衝關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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