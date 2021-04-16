黃金現貨價16日盤中上漲0.3％，每盎司報1,767.8美元，逼近7周新高，金價本周迄今累計上漲1.4％，周漲幅可望改寫5周新高。紐約6月期金盤中揚升0.5％，每盎司報1,775.7美元。金價周五上漲，原因在於美國公債殖利率徘徊在一個月低點，加上美元回軟，因此提振黃金對於投資人的吸引力。

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