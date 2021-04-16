美國總統拜登16日在白宮與日本首相菅義偉會晤，這是他上任以來首度與外國領袖會面，他同時邀請韓國總統文在寅於5月下旬訪美，凸顯其對於中國、北韓等區域安全議題的重視，希望聯合日韓等盟國共同對抗中國並應對棘手的北韓核武問題。

拜登與菅義偉此次會面除了強化美日同盟關係外，雙方也將在多項議題交換意見，包括如何應對崛起的中國、加強對抗氣候變遷方面合作，以及共同因應北韓核問題等。雙方將於台北時間17日凌晨發表會後聯合聲明。

美國政府高層透露，聲明可能提及敏感的台海議題，美方可能施壓菅義偉公開表達對於台灣的支持，這將是美日領導人1969年以來首度在聯合聲明提及台灣議題。

此次美日峰會也將討論如何避免過於依賴中國供應鏈，日本政府將宣布投入20億美元經費發展5G網路建設，與美國一起合作對抗在5G領域稱霸的中國。

另一方面，拜登5月下旬也將在華府與文在寅會晤，確切日期尚未敲定。雙方會談重點，除了阻止北韓推進核武計畫、維護朝鮮半島和平外，還包括提高雙方在對抗新冠疫情與氣候變遷的合作，以及加強晶片供應鏈合作以因應近日短缺問題。

(工商 )