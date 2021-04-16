新竹工業科學園區一名半導體工程師酒後於街頭鬧事，經民眾報警後，卻對著來處理的員警狂飆三字經，慘遭侮辱公務員罪嫌起訴。新竹地院認為，其行為已嚴重影響社會秩序與公權力執行，考量已與警達成和解，最終判拘役40日，緩刑3年。

判決書指出，徐姓工程師於2017年某日凌晨，醉倒在竹北的馬路上，經熱心民眾報警處理後，徐男見警察來了要檢視身分證件，竟先劈頭問候一句「幹」，同時聲稱已酒醒，能自己回家，不料才走沒20公尺，就失去意識摔進草叢。

警方二度接獲熱心民眾報案後，又到場處理這名醉得不省人事的徐姓工程師，不料徐男卻大暴走，嘴巴如同機關槍一般，連連向執勤員警噴出髒話，包括「我X你娘，你說什麼」、「X你娘，來告我啊」、「X你娘怎樣」、「我X你娘機掰，X你娘機掰啊」，員警最後請求支援警力，並找來消防員協助將徐男送醫。

這還沒完，徐男在被強制送醫的過程中，抵死不從，反抗過程中打傷許姓員警，自己也重摔在地面更加情緒不耐，繼續向警方飆罵以「X你娘」為開頭的髒話，最終因侮辱公務員的罪名遭到逮捕。

新竹地院審理時，法官勘驗員警的密錄器所翻攝的照片與資料，認定徐姓男子罪嫌屬實，並認為陳男不僅未尊重公務人員執法，甚至當場侮辱警察與消防人員，已嚴重影響了社會秩序與公權力的執行，考量徐男已與公務員達成和解，判拘役40日，緩刑3年。

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(中時新聞網)