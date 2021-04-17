美國財政部今天發布匯率報告，認為台灣、越南和瑞士等3國已符合操縱匯率3項標準，但無足夠證據可做成操縱匯率的判定；央行表示，美國未指明操縱國，反映拜登政府的考量較周延。

美國財政部表示，台灣、越南和瑞士等3國符合操縱匯率的3項標準，但無足夠證據可做成操縱匯率的判定；針對台灣，美國財政部表示將與台灣展開進一步接洽，以便判定台灣是否曾在2020年操縱匯率。

中央銀行總裁楊金龍高度關切此事，第一時間與央行外匯局聯繫掌握情況，央行官員周末將埋首研讀報告，後續會與美國展開密切溝通。

此次美國財政部作法有別以往，央行表示，這反映台美雙方持續維持良好溝通關係，也凸顯拜登政府的考量較周延。

經濟部次長陳正(示其)則說，匯率報告是由央行主政，經濟部會從旁協助、提供對貿易的觀察，不過美國財政部沒有立即認定匯率操縱國，認為需要進一步討論，可見美國也知道這次情況特殊。

美國財政部每年4月、10月會公布匯率報告，對於匯率操縱國設有3項標準，分別是對美國商品貿易順差達到200億美元以上，經常帳盈餘占該國國內生產毛額（GDP）比重超過2%，以及淨買匯金額占該國GDP比重超過2%。

「他（美國）認為我們符合3項標準，更證實我們沒有操縱市場」，陳正(示其)指出，去年因為疫情關係，許多國家封城鎖國，全球貿易面臨斷鏈、缺貨、貨櫃不夠，而台灣疫情控制良好，又有國外遠距商機等需求，所以對美出超成長；此外，先前出口業者一直再講台幣升得太猛，這些都可印證台灣是反映市場機制。（編輯：林克倫）1100416

(中央社)