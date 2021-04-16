中信兄弟今天以5比4驚險擊敗樂天桃猿，洋投萊福力先發5.1局、失3分，出賽5場終於奪下本季首勝，他賽後有些不好意思地笑說：「第一年更慘，等了7場才勝投，這就是我的方式，調整的都很慢。」

萊福力2018年首度來台，中職首勝等到第8場才開張，今年則是等到第5場；對於本季首勝開張，萊福力認為高興的不是在於自己拿勝投，而是球隊贏球，自己身為先發投手希望能以最少的失分幫助球隊，讓球隊有最大的機會贏球。

萊福力今天首局就用了27球，第2局被連續安打，再因高飛犧牲打失掉1分，雖然投球過程中碰到不少危機，但靠著隊友守備幫忙，最終繳出先發5.1局被敲6安，其中包含林泓育的陽春炮失3分拿下勝投。

萊福力表示，自己每次來桃園都要十分謹慎，因為「暴力猿」打線讓他每次投球都是抱持著戰戰兢兢的態度，「感謝隊友們在身後守備幫忙，今天開心不是我拿首勝，而是球隊贏球。」

總教練林威助也認為萊福力狀況有比前幾場穩定，「但還不是原來的萊福力。」他表示，之前只有在電視上看他全盛時期時的投球，覺得他壓制性跟投球角度都很不錯，「今天他可能有感覺到危機感，自己也有把握住。」

(中時 )