中美兩大經濟體齊交出亮眼成績，大陸Q1 GDP較去年同期有所成長，美國3月份零售銷售和初領失業救濟金人數優於預期，美股今（16日）開盤持續走揚，道瓊工業指數上漲逾百點，標普500亦小幅上漲，雙雙再創新高。

截至台北時間22:58，道瓊工業指數上漲135.66，漲幅約0.40%，暫報34171.65；那斯達克指數下跌1.92，跌幅約0.01%，暫報14036.84；標普500上漲9.87，漲幅約0.24%，暫報4180.29；費城半導體指數下跌3.54，跌幅約0.11%，暫報3267.78。

4大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉下跌6.74，跌幅約0.91%，暫報732.11；台積電ADR上漲0.02，漲幅約0.02，暫報118.37；聯電ADR上漲約9.50，漲幅約0.24，漲幅約2.59%。

美國公布初領申請失業救濟金人數57.6萬人，大幅低於預期的70萬人；3月零售銷售月增9.8%，遠高於原先市場預估5.9%的成長，增幅達自去年5月以來新高。

另一方面，大陸國家統計局今（16日）公布Q1經濟運行成績，生產總值（GDP）為24.93兆人民幣，年增18.3%；兩大經濟體經濟復甦強勁，意味著全球逐步走出疫情的陰影。

(中時新聞網)