大陸美女網紅項思醒，近來因為瞞著CEO男友交往有錢徐姓富二代，甚至還大膽與富二代舉行訂婚宴，讓CEO男友不甘白白被戴了綠帽，氣憤製作長達65頁PPT大爆項思醒多次出軌約炮多人的荒唐事蹟。現在項思醒事件又有最新進度，雖然CEO男友因為洩漏隱私被拘留6天，但項思醒也達到了教訓，慘遭富二代退婚，還被要回1800萬人民幣的聘金，人財兩失！

擁有百萬粉絲的美女網紅項思醒，近來堪稱是大陸最火紅的話題人物。因為她交往近3年的男友不甘遭她劈腿背叛，親自製作了長達65頁PPT，內容大爆項思醒與她的父母是如何一步步計畫籌謀，並用他的錢來嫁入豪門，還在交往期間約砲多人。

項思醒與富二代訂婚照網路瘋傳。(取自微博)

項思醒為嫁豪門不擇手段之舉不僅讓網友大開眼界，連富二代未婚夫的媽媽也傻眼。據悉，富二代方面對外說會原諒項思醒，其實背地裡已經退婚，並開口要回高達1800萬人民幣（約7818萬台幣）的聘金。

據傳項思醒已被退婚。(取自項思醒微博)

而項思醒與富二代當日訂婚的影片也在陸網瘋傳，影片中項思醒致詞時有感而發地說：「我也沒想過怎麼樣的文稿，就是我覺得其實我很幸運，可以和他在一起站在這裡。」如今聽來格外有深意。同時，不少網友看完訂婚宴現場照片，更訝異項思醒的零修圖真面目真的跟平日上傳照差很大！

(中時新聞網)