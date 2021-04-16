大鵬灣濱灣碼頭有48席遊艇泊位，是國內第3個開放外籍遊艇入關服務的遊艇碼頭，待疫情穩定國境解封後便能迎接國際遊艇帆船玩家。（潘建志攝）

大鵬灣濱灣碼頭16日成立遊艇服務窗口，除了可讓國內遊艇、帆船停駁，也設有CIQS機制讓外籍遊艇、帆船入關，是國內第3個開放外艇的遊艇碼頭。未來國境解封後，外艇可直接從大鵬灣入關，對串聯南部海上公路及發展大鵬灣觀光很有幫助。

國際機場、國際商港都設有CIQS機制，分別代表海關檢查、證照檢查、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空港口保安。過去台灣除了商港可供外籍遊艇、帆船入關，遊艇碼頭只有東北角的龍洞及恆春半島的後壁湖設有CIQS機制。

大鵬灣濱灣碼頭是台灣第3個開放的遊艇碼頭，16日成立友善遊艇服務窗口，除了國內合法船舶可申請停泊，外籍遊艇也能透過航港局的線上申辦系統申請，同意進港後由窗口聯繫安排相關檢疫、查驗作業，縮短外籍遊艇進港時間。

鵬管處長陳煜川表示，窗口整合疾管署、農委會、移民署、財政部、海巡署等單位，提供外艇進港須辦理的檢疫、人員查驗、貨物報關及安全檢查等服務。過去外艇要進大鵬灣必須繞道後壁湖辦理相關流程，之後可直接進大鵬灣辦理。

他說，大鵬灣濱灣碼頭目前有48席遊艇泊位，出租率已超過一半。大鵬灣內灣水域平穩，加上灣域浚深、潮口導流堤外廓、碼頭擋浪堤等工程都已完成，一切準備就緒，待疫情穩定國境解封後，便能迎接國際遊艇帆船玩家。

大鵬灣還具有國道3號的陸上交通之便，未來亦能串聯台南安平、高雄、澎湖、小琉球、墾丁等形成南部海上公路，打造南部藍色觀光圈，帶動觀光升級及國際化。

(中時 )