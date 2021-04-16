交通部觀光局16日發表《小島的洄龜》繪本，小朋友以小琉球最具特色的海灘貨幣兌換。（潘建志攝）

交通部觀光局16日在全台綠蠵龜密度最高的小琉球發表《小島的洄龜》繪本，以海龜、返鄉青年及地方生態為主軸，講述環境永續的故事，希望透過繪本讓讀者正視海龜生存危機，到小琉球遊玩時要減塑、減少環境汙染，一起來保護海洋生物。

《小島的洄龜》是觀光局繼石虎、水雉、紫斑蝶3種生物後，發行的第4本生態繪本。故事內容取材自返鄉創業的民宿業者的成長經歷，在觀光發展後發現全球性的環境議題與海洋生物危機，進而啟發小島居民追求環境永續、保護海洋環境的決心

繪本作家陳旻昱以小琉球當地的植物、海洋廢棄物，做為創作的素材，像人類、海龜原型創造發想來自欖仁樹種子，小船則是以海洋廢棄物創作而成，構成的圖像十分有趣且多元豐富，讀者也能透過繪本摺頁中說明，得到環境保護、生態保育及海洋保衛隊等相關知識，增加閱讀樂趣。

16日在小琉球白沙國小，讓小朋友以小琉球最具特色的海灘貨幣，兌換《小島的洄龜》繪本，更顯現出所代表的環保及保育意義，交通部觀光局長張錫聰也帶著小朋友們一起讀繪本，讓保育種子能種植在下一代的心中。

《小島的洄龜》即日起上架販售，並於大鵬灣國家風景區管理處官網免費提供試閱電子檔。鵬管處4月16日至30日也會在《勇闖大鵬灣幸福小琉球》臉書粉專舉辦「留言抽繪本活動」，歡迎民眾參加。

(中時 )