花旗集團於昨（15日）突拋震撼彈，宣布退出含台灣在內等13個市場消費金融市場，引起網友熱烈討論，花旗卡友更是哀鴻遍野，苦惱手上的點數要怎麼趕快消耗掉；有網友看到花旗即將撤出的消息，想趕快消耗掉現金紅利，但卻不知道有什麼比較快的方式，底下留言熱烈討論，大多指向帳單折抵、慈善捐款、里程數、繳停車費等4種方法。

花旗集團昨日突發聲明表示，該公司計畫針對全球業務進行調整，將退出澳洲、大陸、巴林、印度、印尼、韓國、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、菲律賓、台灣、泰國和越南等市場消費金融業務。

有網友在PTT上表示一看到花旗將撤出的新聞，就想趕快用掉現金紅利，也要把水電瓦斯更換成別家信用卡，但上網查了之後，還是不知道有什麼方法比較快。

該網友稱，目前還有約5000現金紅利還沒用，過往現金紅利大多使用在線上購物時的結帳選擇，不知道還有沒有較有效率的方式用掉？

貼文曝光後，底下留言紛紛給出建議，「聯通停車場，之前累積了幾萬，後來都拿來停車，一次扣三四百吧」、「扣信用卡費很好用」、「我已經扣帳單跟換成里程數了」、「以帳單折抵，剩下的點數捐款慈善」。

(中時新聞網)