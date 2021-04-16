民進黨立委王定宇上月才爆出與同黨發言人顏若芳同居疑雲，16日凌晨3時又傳出東區、歸仁服務處遭1名男子潑橘漆並以黑漆寫下不雅字眼，警方獲悉主動偵辦，今天下午在嘉義逮到47歲潑漆男，竟是1名獸醫，因王定宇不提告不追究，僅稱「有人趁機汙辱我，沒必要放大！」警方尊重當事人，以社會秩序維護法偵辦。

王定宇上月剛捲入桃色風波，私人感情生活被放大檢驗，喧騰數日，未料，時隔1個月，服務處居然又遭人潑漆寫下與男女私生活有關的字眼，引發地方議論紛紛。警方傳喚獸醫及其妻到案說明，但男子否認涉案，卻無法交代名下車子兩度出現在王的服務處，不過因王定宇不提供，警方只能讓獸醫離開。

王定宇選區橫跨東區及南關線，為了方便選民服務，分別於東區、歸仁區設2個服務處，昨凌晨2服務處先後遭1名男子蒙面、戴手套潑漆，服務處員工一早上班驚見，低調通知警方並忙著卸除潑漆。據了解，王定宇要求警方不得洩露相關情資，加上他闡明不提告不追究，警方備感壓力也只能三緘其口。

王定宇今天僅簡單說明「不了解相關情形，有人企圖侮辱我，沒必要放大，此種行徑不可取。」王定宇服務處遭人潑漆，引發當地議論紛紛，還出現外界各種猜測，可能與東區大旺夜市申請案有關，也可能是有人想藉機修理他，但究竟犯案者的動機為何，目前仍待警方查緝潑漆者後，才能逐步釐清。

(中時 )