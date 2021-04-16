台鐵太魯閣號2日發生出軌釀成重大傷亡，交通部長林佳龍負起政治責任請辭下台，將於20日生效。行政院長蘇貞昌神隱10天後16日出現在公開場合，未來動向受到外界關注。前民進黨立委沈富雄預測，太魯閣號事件對他的打擊很大，他會很嘔，是因為他現在連風凰光光下台的可能性也沒有了。

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中指出，他認為蘇貞昌這個人，就是順風的時候威風凜凛，好像閃電雷公這樣很大聲，但這次太魯閣號事件對他的打擊很大，蘇貞昌現在已經沒有能量，所以他盡量能不見面就不見面。

沈富雄表示，有人一度說蘇貞昌恐怕還會再選總統，他個人保證已經沒有了。蘇貞昌當閣揆這麼久，其實是滿意自己的表現，但是現在他是連風凰光光下台的可能性，也沒有了。所以現在蘇貞昌會很嘔，甚至會覺得這幾年是多做的，而以後歷史的記載，名聲不會很好，看他現在的講話和表現，很多都比以前更差了。

此外，傳出基隆市長林右昌是交通部長的熱門人選之一，沈富雄卻認為，林右昌接任交通部長的可能性是零，民進黨正國會的人下來，還要正國會的人上去，那不是變成笑話嗎？太難看了，一定會落人口實。

(中時新聞網)