台鐵太魯閣號2日發生出軌重大事故，造成49人罹難、218人輕重傷慘劇。交通部長林佳龍請辭，行政院蘇貞昌已批准林佳龍辭呈，20日生效。外界關心下任交通部長人選，究竟誰能帶領台鐵穩健改革。根據媒體所做的一份網路民調顯示，截至16日晚上11點50分，交通部政務次長王國材最被看好，高達53.33%的網友認為他最有可能接任下一任交通部長。

根據《NOWnews》最新網路民調顯示，截至16日晚上11點50分，有53.33%的網友認為交通部政務次長王國材，最有可能接任下一任交通部長；基隆市長林右昌則有10%的看好度；民進黨立委管碧玲有6.67%；屏東縣長潘孟安3.33%；台灣世曦公司董事長施義芳、立委李昆澤目前掛零；「其他人選」另有26.67%。

林佳龍在12日寄給台鐵一封信提及，這些責任，應由他承擔。台鐵的改革已經展開，但從事故率來看，改革顯然不夠好、不夠快。在改革的路上，必須傾聽基層的心聲，由下而上。而這次的改革，當然也必須包括交通部在內率先以身作則。林佳龍強調，將在善後工作告一段落後，堅持辭去交通部長的職務。

林佳龍也提及爭取到生活津貼、員工待遇與薪資結構合理化的改善，並展開全國軌道安全大巡檢、邊坡防護加強、改善準點率及行車事故等；而歷經一年的爭取，終於從今年初要展開列控4.0的改善計畫。

(中時新聞網)