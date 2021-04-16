中央流行疫情指揮中心開放第四類對象接種AZ疫苗，21日起也開放給自費對象接種，目前已累計3萬多人接種AZ。前民進黨立委沈富雄質疑，AZ疫苗真的能在失效之前打完嗎？他直言下半場的防疫戰爭，是「一塌糊塗」。

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中表示，我們下半場的防疫戰爭，是一塌糊塗。而且是由陳時中團隊集體所做出來的結論。很奇怪，陳時中現在宣揚說已經打了3萬劑，不同的角度來看問題，也就是說，我們手中有31萬劑，如果要在失效之前打完，一天就要施打4200劑，現在一天卻只施打1400、1500、1600劑，每天都落後3000劑。

沈富雄認為，因為台灣沒有什麼人要施打AZ疫苗，所以第四類、第五類、第六類人員通通納進施打行列，陳時中又好像在擠藥膏一樣，很吝嗇，把人員慢慢納進來，恐怕會沒效果。更何況有些排在後面施打的人，會認為排在前面的不打，現在卻要後面的施打，他們才不要。

沈富雄指出，6月會有很多疫苗進來，其實陳時中開放施打就好，現在打完的人，也不用擔心沒有第二劑。但是陳時中卻說不可以選擇，沈富雄認為，這有語病，因為AZ疫苗有時效，不管莫德納疫苗會什麼時候進來，我就一直等到AZ失效，這也是一種不是選擇的選擇。

沈富雄質疑，陳時中忽然把未在8類之內，不可以打公費疫苗、但是有必要出國的人，釋出1萬劑，但是要自費，這些人也會感到莫名其妙，被排在後面施打，這有道理嗎？

(中時新聞網)