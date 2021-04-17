「金曲歌后」詹雅雯日前驚傳罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮，短時間內已暴瘦8公斤……。許多人對此一疾病不甚了解，好似離我們很遠很遠……，其實不然，現代歷史人物中像是纳粹德國元首希特勒、中華人民共和國最高領導人鄧小平、美國拳王阿里、台灣音樂家李泰祥等人，另外還有國內知名女星方岑和「抗議天王」柯賜海也都深受帕金森氏症所苦，如果加上《愛情藥不藥》、《濃情四重奏》、《搶救米莉》等電影中對於帕金森氏症傳神的演繹，其實帕金森氏症沒有你想像中的那麼陌生、有距離感，尤其近來有研究發現，部分帕金森氏症是早發性的，有青年帕金森氏症甚或少年帕金森氏症，已然不再是老年人專屬健康威脅，可能潛藏著不可預知的威脅，確實也不應輕忽小看。

特定傷病險、失能險可以理賠！「需進一步判斷！」

說到帕金森氏症，相信有許多人還是似懂非懂，據專科醫師解釋，帕金森氏症是一種不可逆、漸進式的腦部退化性疾病，常見症狀有10大警訊，如果出現2至3個症狀，建議趕緊就醫檢查：面無表情、講話小聲、平衡困難、關節僵硬、關節疼痛、靜態顫抖、行動遲緩、走路碎步、字體變小及刷牙穿衣困難等；至於臨床病程大致可以分為5期，重點整理如下：

第1期、單側肢體發生巴金森氏症，對生活幾無影響。

第2期、雙側均有問題，但是平衡正常。

第3期、無法維持穩定的姿勢，例如：轉身時步態不穩等。

第4期、病患可以站立或是行走，但是有嚴重的活動困難。

第5期、病患臥床或是困坐輪椅，必須有旁人照料其生活。

此外，專科醫師也提醒，如果年齡介於40歲至50歲之間的民眾，在日常生活中出現下列5種生理反應需特別留意並提高警覺心，因為有可能是發病前的徵兆，千萬別輕忽了：

症狀1、突如其來明顯的便秘。

症狀2、突如其來的嗅覺喪失。

症狀3、常作惡夢且大吼大叫。

症狀4、無法解釋的憂鬱情緒。

症狀5、容易感到疲勞且嗜睡。

最後，帕金森氏症愈到晚期動作障礙愈顯嚴重，同時可能伴有非動作障礙的併發症，諸如：憂鬱、幻覺、妄想、強迫症、睡眠障礙，甚至65歲以上老年人還可能患有失智症等。

(中時新聞網)