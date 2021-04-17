台灣新生兒人數再破新低！根據內政部最新人口統計資料顯示，去（110）年國內新生兒出生數共約16萬5,249人，創下史上最低出生人數紀錄；尤有甚者，去年死亡人數還比出生人數多出近8,000人，年自然增加率為負千分之0.34，台灣人口首度負成長。

新生兒第一優先在出生後10天內完成投保

鑒於台灣少子化問題日益嚴重，每個孩子都是家長們的心頭肉，現代人愈來愈重視孩子的健康保障，小花平台保險顧問建議，父母在忙於工作及家庭之餘，也不要忘了定期檢視孩子的保險保障缺口，尤其是新生兒保單一定要趁早買且愈早愈好，「最好在出生後的10天內就完成投保，且需完成出生登記並取得身分證字號，這是最好的投保時間，如果趕不及，最晚也要在出生後1個月內完成投保。」

面對市面上各式琳瑯滿目新生兒保險商品，金管會特別提醒，包括提供給已懷孕婦女或是剛出生新生兒投保的婦嬰險及其他相關醫療保險，對於母體本身及新生兒的保單設計內容各有不同，像是針對新生兒先天性代謝異常疾病或是早產兒醫療等相關醫療保險金理賠項目，投保前一定要將保單契約條款的重點看得清楚明白，才能避免不必要的消費糾紛。

另一方面，金管會並進一步指出，伴隨兒童成長及其求學過程所需的養育和教育費用，不妨善用具有生存給付的人壽保險或是年金保險來提供相應的保障；尤須特別注意的是，15歲以下孩童身故，僅能限額給付死亡保險金，最高以遺產稅喪葬費扣除額的一半為上限，也就是新台幣61.5萬元以內。

(中時新聞網)