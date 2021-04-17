據人口及住宅普查統計數據顯示，三代同堂的戶數逐年增加，可以反映出其實 大多民眾，對於能就近照顧家人及孩子感到相當重視！與此同時若需兼顧天倫 之樂又希望能保有家人之間的生活空間，就變成一大難題。屢獲國家優良建商 認證的加茂機構，在時隔三年之後，於林口國民運動中心旁以先建後售的方式，替想舊換新與首購房的民眾，建造了隱身於樹海並能二代、三代同堂的新二代宅「帝一堂」，尚未正式公開就已造成當地話題，目前三房規劃已近乎完 售，加茂機構邱志揚董事長於訪問時也提及，希望民眾能趁現在把握現有的面 寬闊達 16～18 米大四房格局，並搶先掌握林口下個黃金十年的趨勢。

宅幸福勢力難擋 新二代宅帝一堂於林口強勢登場

位於林口國民運動中心旁的指標建案加茂機構「帝一堂」，近130米雄偉基地面寬，面對2.6公頃的國小預定地，擁有樹海第一排享有無限棟距景觀，並且生活機能佳，開車三、五分鐘即可到達家樂福、昕境廣場、三井OUTLET及 Global Mall環球購物中心商業區域和賣場，加上林口連續三年人口數成長居新北 之冠，移入人口年齡層較年輕，因此學校旁的住宅十分受市場歡迎。而對建築 品質與藝術價值有著高度堅持的加茂機構，捨棄一般建案將一樓做為店面的選擇，為住戶創造充滿藝術品味的公共空間，由豪宅大師林永發與金質獎建築師李承洋率領建築規劃、國際五星級酒店室內設計師許昭舜規劃公共空間VIP 整體設計、石雕大師柳順天量身打造「金玉滿堂」石雕，社區典藏名滿兩岸三地的彭光均老師銅雕藝術「品」，完美呈現「離塵不離城」的生活感受與價值兼具的境界。

帝一堂地段佔據優勢，掌握林口下個黃金十年。(圖/中時新聞網攝)

新北市政府與經濟部聯手，打造面積闊達約108公頃的「工一創新產業園 區」，預計2022年1月正式招商；「新北影視城二期」總投資金額近240 億，包含三井Outlet二期，東森國際、三立影城，將創造近15,000個工作機會，再創林口璀璨未來。「帝一堂」佔據黃金增值第一線，近距「工一創新產業園區」３分鐘、民視、TVBS 進駐的「新北影視城一期」也僅需3分鐘。加茂機構邱董事長於受訪時頻頻表示希望民眾能多把握這次自住保值的機會。「帝一 堂」規劃僅有66戶的單純雙併社區，目前45坪大三房已熱銷倒數，56、63坪大四房規劃，也是換屋及民眾投資置產的最佳選擇。希望能就近照顧家人，三代同堂及換屋族群都很適合親臨現場，感受隱身於樹海的建築藝術。

現場洽詢專線：02-26098888

(中時新聞網)