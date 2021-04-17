菠菜主要產季為冬天到春初，含有豐富的礦物質、維生素等營養素，營養師Liz說，菠菜是很強大的食物！吃菠菜有什麼好處呢？基本上深綠色蔬菜有的他都有，另外還含有鐵、維生素C和Beta胡蘿蔔素，改善貧血、抗氧化，還能顧眼睛。不過菠菜有個獨特的味道與口感，有些人不太喜歡，營養師Liz便分享，只要涼拌胡麻醬，頓時可以成為鮮嫩美食，長輩幼兒皆適宜。

●蔬果都能抗氧化 Beta胡蘿蔔素護眼

其實所有的蔬菜水果都擁有抗氧化的作用。營養師Liz解釋，現代人壓力大、容易睡不好，一旦有負能量，就會產生氧化壓力，導致自由基跑出來加速老化，還容易致癌。但富含維生素C、E、葉酸的蔬果，可以幫助身體抵抗氧化，也能提升免疫力。而菠菜不僅都有，還多了通常只存在橘紅食物，如地瓜、南瓜、紅蘿蔔的Beta胡蘿蔔素，跟最近熱門的葉黃素一樣可以顧眼。

●素食者的鐵質好夥伴 維生素K助鈣質吸收

鐵質可以改善貧血，大部分人鐵質的主要來源為紅肉，不過菠菜也含有些微鐵質，營養師Liz強調，動物性來源比植物性來源好吸收，若可以，建議還是可以從紅肉中攝取，不過素食者、牙口不好者便可以考慮攝取菠菜。菠菜另外還含有微量的維生素K，可以幫助鈣質吸收，礦物質鈣、鎂對於心臟健康都有幫助。

●菠菜推薦攝取族群：

1.素食者：補充鐵質及維生素K。

2.孕婦：補充葉酸（深綠色蔬菜皆有）。

3.長輩、幼兒：牙口不好者，也可以從中獲取鐵質，促進血液健康。

4.3C愛用者：Beta胡蘿蔔素，維護眼睛健康，不喜歡紅蘿蔔的人可以吃菠菜。

●不愛菠菜口感？ 試試涼拌胡麻醬

不過菠菜烹飪過後的口感略澀，有些人不是很喜歡，營養師Liz建議，可以涼拌胡麻醬入菜，又香又營養。油脂會讓口感變為滑順，更容易入口，除了胡麻醬之外，也可以佐以蠔油、些許醬油膏，或是跟有油脂的肉片一起拌炒；或是與味道較重的食材烹調，如柴魚片、紅洋蔥、蒜頭等，也可降低菠菜原有的味道。

雖然菠菜好處多多，營養師Liz提到，如果真的不喜歡吃菠菜，金針花也屬於含有鐵質的蔬菜，只是有季節限定；地瓜、南瓜、紅蘿蔔也含有Beta胡蘿蔔素；而維生素C之王當然非芭樂莫屬。蔬果攝取還是以多元化為佳，並選擇當季食材才新鮮，才能擁有更全方位的營養素。

(中時新聞網)