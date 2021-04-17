距離澎湖花火節開幕進入最後倒數階段，各式遊程跟著掀起搶購熱潮，名額更是所剩不多，為此KLOOK特別精選目前還有名額能夠預訂的澎湖五大必玩水上活動，讓旅客在花火節將開跑的最後時刻，到澎湖也能夠用最特別的方式欣賞澎湖之美，精選遊程要帶旅客從海底玩到空中，不管是「愛拍照的網美」、「熱愛探索海洋的愛好者」、或是喜愛以「慢步調欣賞大自然」、以及「熱愛刺激、極限運動」的旅客，都能找到專屬自己的行程，準備出發去花火節嗎？手刀預訂不要再猶豫了。

【網美照一次拍個夠 - 前進台版馬爾地夫與海洋生物深情對望】

每年夏天在IG等社群總會出現滿滿碧海藍天的美照，不要羨慕了！免出國到澎湖東海的無人島就能拍，行程將會來到著名的澎澎灘，潔白的沙灘與清透見底的海水，讓它擁有台版馬爾地夫美稱，在這裡除了能划透明獨木舟，拍彷彿漂浮在水面上的超吸睛照片外，還能與海底珊瑚礁及熱帶魚們相見歡，行程也將前往員貝後山、雞善嶼等多個島嶼，參觀海燕鷗的家，一次擁有網美照以及大自然生態的知識。

徜徉在清透見底的海面上，輕鬆欣賞繽紛多姿的海底珊瑚礁與熱帶魚群。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

【熱愛探索海洋愛好者 - 潛入海底郵筒投遞最美的回憶】

潛入澎湖復育珊瑚的中心鎖港海底，這裡有著全台灣第一個海底郵筒，不僅是裝置藝術更結合了珊瑚復育的功能是個人工漁礁。領取一張特殊材質的明信片寫上想說的話，跟著教練潛入深6米的海底郵筒，寄出最特別的明信片，約兩星期後將能收到在旅行時留下的最美回憶，體驗行程教練也會協助拍照，為旅客紀錄下整趟美好旅程。

跟著教練悠遊大海欣賞美麗的珊瑚與各式魚群相見歡。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

【慢步調欣賞大自然 - 划獨木舟、SUP立槳環島欣賞絕美晨光與夕陽】

小門嶼是澎湖地質的縮影，有壯闊的柱狀玄武岩以及各式地形，參加小門嶼夕陽環島體驗跟著專業教練划獨木舟或是SUP立槳環島，深度探索澎湖各式特殊地形在海面上迎曙光，亦或是在夕陽西下時出航，不會太熱還能輕鬆拍下美麗照片讓旅程回憶滿滿。

在夕陽下與日出時航行更添美感。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

【熱愛刺激挑戰自我 - 海上拖曳傘俯瞰澎湖之美】

乘著舒適的海風逆風飛翔，挑戰自我對高的極限，飛上空中放開自我享受翱翔天際的暢快感！澎湖海上拖曳傘體驗將帶給旅客最特別的視覺饗宴，以不同視角俯瞰迷人的澎湖蔚藍海岸線，再以安全而不落海的方式回到船上，在黃昏時刻體驗，更能於空中俯瞰夕陽倒映在海面上的美麗景色。

乘著舒適的海風逆風飛翔、享受翱翔天際的快感。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

【喜愛極限挑戰自我愛好者 - 寬板滑水飆速劃破蔚藍海平面】

喜愛極限運動或是熱愛挑戰自我的旅客一定要嘗試挑戰寬版滑水！寬板滑水為近年來新興的水上極限運動，具有相對高安全性、易入門的特性，性別及力氣都不是問題，由快艇在前方帶領，利用繩子的拉力讓玩家站立在滑水板上飆速前進，跟著專業教練指導掌握滑水技巧，高速奔馳在澎湖湛藍的海面上享受乘風破浪的快感，同時沈浸在海天一色的壯闊美景中。

透過寬板滑水體驗站在浪頭上隨時失速的驚險。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

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