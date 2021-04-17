當生活中看不見的壓力來自四面八方，若沒有適度的排解，可得注意隨之而來的焦慮、憂鬱情緒，再加上現在正是身心科求診病患明顯暴增的季節，尤其是本身正在接受其他內外科疾病治療的民眾，更要特別當心共病現象引發的焦慮和憂鬱。

●因生病造成的焦慮、憂鬱情緒，該怎麼解？

中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全分析，就臨床觀察與國內外文獻研究發現，本身有其他疾病，例如正在接受癌症治療、有內外科相關疾病或慢性病史的人，確實比一般人更容易引發焦慮、憂鬱等情緒方面的困擾。

他進一步解釋，比較常見的是內外科病人在住院過程中，該科醫師常發現病患容易產生焦慮、憂鬱的現象。一般常見的情緒困擾可能會想很多、負向思考強烈、心情低落，整個人不能放鬆，甚至可能會有自殺自殘的念頭。

◆解法1. 搞懂藥物副作用

朱柏全表示，曾有個罹患癌症的病患年僅20幾歲，雖然有積極接受治療，但因為癌症治療嚴重影響工作，也使得原本穩定的感情生變，讓她不自覺陷入重度憂鬱的情緒，所幸有即時發現前來身心科求診，在接受抗憂鬱藥物與心理治療雙管齊下，逐漸走出情緒低谷。

一般來說，某些內外科疾病治療藥物，包括癌症治療藥物，確實有可能會引發病人產生焦慮及憂鬱，例如有些降血壓藥，或是治療發炎的類固醇用藥、女性服用的荷爾蒙藥物或避孕藥，其副作用都有可能引發憂鬱情緒。

◆解法2. 注意日照要足夠

就臨床經驗與文獻來看，日照不足確實容易引發憂鬱症復發。這類因為內外科疾病所引發焦慮、憂鬱情緒或曾有身心科病史的民眾及家屬，在接受治療的同時，不妨多提醒病人，每天要找機會適度曬點太陽，預防血清素濃度下降與褪黑激素的失衡，進而影響睡眠、飲食和情緒，尤其是過去明顯只要一換季就容易復發的人，補充足夠的日照是不可或缺的天然療法。

◆解法3. 正向愉悅的有氧運動

除了適當的藥物治療與足夠的日照之外，病人自己該怎麼做，才能更順利解開糾結卡關的情緒問題呢？朱柏全認為，生活上可多從事一些正向休閒活動和運動，就會有很大的幫助！簡單來說，一般會鼓勵病人要保持規律運動的習慣，尤其是有氧運動，可促進大腦分泌讓人心情愉悅的「腦內啡」，以緩解焦慮、降低憂鬱的機率。

針對運動的觀念，他也特別提及，「門診常花不少時間跟病人衛教運動的重要，但很多民眾常把運動跟勞動混為一談，很多去運動的人會認為自己是被逼的，是為了健康才被迫去運動，認為運動是件很累人的任務，也就無法享受運動的當下以及其帶來的正面助益。」

飲食方面，曾有臨床研究分析發現，Omega-3不飽和脂肪酸（深海魚油）富含的EPA對改善焦慮、憂鬱有正面助益，但補充方式與劑量，建議還是由專業醫師評估個人狀況後再食用，效果會更好。

適當走出戶外接受日光的洗禮，調理呼吸，有助舒緩憂鬱沉重的情緒。(示意圖/Shutterstock)

◆解法4. 放鬆的腹部呼吸時間

除了有氧運動之外，腹部呼吸法對改善焦慮、憂鬱也很有幫助。朱柏全表示，「其實腹部呼吸是人類最原始的呼吸方式，是我們剛出生還沒人教就會的呼吸法，只是隨著年紀增長，不知不覺就習慣使用胸腔呼吸，然後緊張的時候就呼吸得更急促，身體跟心理就隨之更為焦慮緊繃、心跳加速，甚至影響睡眠。

建議每天回到家，不妨給自己一小段時間，搭配喜歡的音樂，靜下心來做點腹部呼吸，讓緊繃了一整天的身心，得到真正放鬆的機會。」

◆解法5. 家人傾聽＋正確治療 一旦身旁的家人親友出現這類因疾病引發的焦慮、憂鬱情緒，又該如何協助他們跨越情緒低谷呢？朱柏全提醒，面對這類因為生病引發情緒低落的病患，身邊的人通常會勸說：「不要想那麼多，你就是因為想太多才會這樣。」但其實這類的用語對病患來說一點幫助也沒有。

建議家人親友可先做好「傾聽者」的角色，再進一步關心並瞭解病患出現哪些困擾，可以試著問他：「有什麼需要幫忙的嗎？」是因為睡不好、吃不下或是感覺精神變差、總是提不起勁、心情不好等哪些症狀。

用傾聽了解取代太過主觀的評斷，再陪伴病患回診交由主治醫師診斷，是否為主線治療藥物的副作用影響，由醫師建議病患是否該轉診身心科門診接受進一步的治療，會比家人親友直接建議或試探「你是不是該去看個身心科或精神科？」會更適當，因為專業醫師的判斷與建議，通常病患的接受度會更高，也才能給予即時且正確的治療。

(中時新聞網)