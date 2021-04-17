財務出軌可能反映的是婚姻裡更深層的問題。可能源自不安全感，出自於想要自保或掌控的慾望。臨床治療社會工作者泰瑞．加斯帕德在《重新愛上另一半》一書中特別指出，擁抱財務安全感，首先要與伴侶建立財務透明的機制。以下是重點書摘：

他們像許多夫妻一樣，很少談論夫妻之間的問題，所以蘇珊自然覺得把錢藏在自己的祕密帳戶裡沒有任何不妥。但差強人意的溝通技巧，加上過去的沉重包袱，就足以毀掉一段再婚婚姻，因為信任感、親密感會被消磨殆盡。

同樣道理，當夫妻若對彼此不坦承、一方或雙方藉由隱藏重要財務資訊來取得掌控權或安全感時，婚姻的地基就會被嚴重動搖。

●財務出軌的8個警訊

1.你發現另一半的信用卡帳單，但完全不知道這個帳戶的存在：

你發現一個沒看過的帳戶資料。對方對支出項目刻意隱瞞或保密，而且通常為數不小。

2.你的姓名從聯名支票帳戶、存款帳戶或信用卡帳戶中被移除：

你可能不會馬上發現，而且另一半很可能用一個合理的理由來掩飾真相，比如說過度消費、負債或投資。

3.你的另一半過度熱中於取得郵件：

他們甚至會提早下班，目的是在你回家前先把信拿到手。

4.你的另一半買了新東西卻沒讓你知道。你主動提問時，另一半似乎忙到無法搭話，或者他們會切換話題。

5.你的存款帳戶或支票帳戶的現金、存款不見了：

另一半無法提供一個好的解釋，他們會用銀行搞錯了來輕鬆帶過，或盡量把損失降到最低。

6.當你提到錢時，另一半情緒高漲或採取防衛態度。

當你提到財務問題時，他們可能大發雷霆、指控你麻木不仁或是開始哭泣。

7.另一半謊稱花費，當你找他對質時，他變得很有防衛心。

他們採取的防禦態度並堅決否認自己有問題。

8.另一半似乎擔心錢不夠用，對於預算過於在意。

雖然長期來看，這不失為一件好事，但這也可能代表他們有所欺瞞、正把錢挪到一個祕密帳戶或入不敷出。

重新愛上另一半：掌握再婚10大關鍵，有效溝通、修復衝突，讓感情持續加溫》書封。(圖/康健出版提供)

(中時新聞網)