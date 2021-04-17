想要入手有外有內，堅強實力與美型外表兼具的5G手機？今（17）日正式上市的OPPO Reno5 Z，外觀維持Reno系列的極簡風格，7.8mm輕薄機身僅173公克。搭配聯發科天（Dimensity）800U的它，價格親民相機功能多元，年輕朋友們入手無負擔！

螢幕方面，OPPO Reno5 Z搭載6.43吋AMOLED螢幕。此外，內建4310mAh電池，支援30W VOOC 閃充4.0，充電五分鐘即可通話2.9小時。想要更了解外觀上的介紹，可以點這邊看開箱。

台灣5家電信公司的5G服務在2020年全數開台，想進入5G殿堂如今經過近9個月的時間，選擇多更多。如果你早已進入5G工作模式，OPPO Reno5 Z搭載的聯發科天璣800U的八核心5G處理器，輕鬆支援雙5G SIM卡，打造公私分明的高速體驗！跑分表現上在安兔兔評測取得306381分、在Geekbench 5單核心、多核心項目各取得598與1758分的成績，表現位居中段班。

OPPO Reno5 Z宇宙藍跑分成績（安兔兔評測（左）、Geekbench 5）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z搭載4800萬畫素主鏡頭、800萬畫素119度視野的超廣角鏡頭、200萬畫素微距離鏡頭、200萬畫素黑白鏡頭的四鏡組合；前置鏡頭則是1600萬畫素。拍照上，OPPO Reno5 Z支援流光鐔樣（人物主體突出、背景動感呈現）、AI場景增強（智慧辨識拍攝場景並自動調街亮度、顏色讓畫面更自然）、夜景濾鏡（讓夜景拍攝更有魅力）、霓虹人像（拍出膚色明亮、光斑絢麗、背景虛化的出色人像）等功能，能滿足各世代的風格取向與需求。

主打雙重錄影功能，可同時開啟前後鏡頭， 並以均分、圓形、矩形的3種方式（前置支援美顏，後置支持變焦），以雙重視角捕捉留下每一刻精采互動的時刻。OPPO Reno5 Z攝錄功能多元，全新升級的AI錄影增強，結合「超級動態夜景」及「LIVE HDR」，從白天拍到黑夜都可清晰紀錄影像。OPPO自研月光夜景錄影演算法結合全新升級的AI錄影增強，整體畫面亮度提升26%，畫面飽和度提升35%，讓夜晚錄影也能讓細節保留更清晰。相對的，太過明亮的環境則可靠Live HDR錄影，來確保在逆光條件下背景和人物都清晰。此外，OPPO Reno5 Z支援超級錄影防手震、自動對焦錄影，讓喜愛紀錄毛小孩、小朋友，或是瞬間即逝的運動類影片的消費者，即使一邊跑一邊拍攝，也可以時刻鎖定拍攝主體保持對焦，免高超技術即可留下穩定清晰的影像。

OPPO Reno5 Z日間廣角與超廣角實拍對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro日間廣角與超廣角實拍對比。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z（左）與iPhone 12 Pro日間實拍對比。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z（左）與iPhone 12 Pro日間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z（左）與iPhone 12 Prog日間室內實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z（左）與iPhone 12 Prog日間室內實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z（左）與iPhone 12 Prog日間室內實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z（左）與iPhone 12 Pro微距實拍對比。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z夜間廣角與超廣角實拍對比（啟用夜景模式）。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro夜間廣角與超廣角實拍對比（夜景模式未自動啟動）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（1）（Reno5 Z可強制使用夜景模式，此對比照iPhone 12 Pro夜景模式有自動啟動）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（2）（Reno5 Z可強制使用夜景模式，此對比照iPhone 12 Pro夜景模式有自動啟動）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（3）（Reno5 Z可強制使用夜景模式，此對比照iPhone 12 Pro夜景模式有自動啟動）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（1）（Reno5 Z可強制使用夜景模式，此對比照iPhone 12 Pro夜景模式未自動啟動）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（2）（Reno5 Z可強制使用夜景模式，此對比照iPhone 12 Pro夜景模式未自動啟動）。（黃慧雯攝）

整體來說，iPhone 12 Pro與OPPO Reno5 Z在日間室內、室外還有夜間的拍攝效果可說是各有擅場。iPhone 12 Pro室內拍攝效果比較穩定，色彩還原也不錯；室外的話，OPPO Reno5 Z則是對比度比較沒有那麼高，色彩風格很明顯還是有OPPO Style。夜間的話，OPPO Reno5 Z在啟用夜景功能的狀態下，仍舊很高程度保留了夜間攝影的風格，不會拍出白天的感覺，以本身的觀點來看，夜間攝影表現上Reno5 Z略勝iPhone 12 Pro一些。

最後，不得不提到OPPO Reno 5Z搭載獨家的ColorOS 11系統，優化了遊戲時的體驗感受；「全沉浸模式」可讓玩家可享受遊戲體驗而不怕被打擾分心；還可選擇開啟「遊戲彈出視窗通知」，讓你即便投入在遊戲世界也能掌握重要通知。除此之外，OPPO Reno5 Z運用了360°環繞天線3.0技術，無論從哪一個角度握持手機，電信訊號都能夠維持穩定暢通，再也不怕在重要關頭時斷線，或是遠距通訊的訊號不穩。

總評

OPPO Reno5 Z可謂是一款價格親民而且在5G能夠提供穩定表現的機種。讓使用者進入5G的門檻降低，又能享受多元化的相機表現，讓使用者可以透過手機呈現豐富精彩生活。無論喜愛拍景物，或是拍人像，都可以透過Reno5 Z來輕鬆掌握！

(科技)