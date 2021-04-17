想要入手有外有內，堅強實力與美型外表兼具的5G手機？今（17）日正式上市的OPPO Reno5 Z，外觀維持Reno系列的極簡風格，7.8mm輕薄機身僅173公克。搭配聯發科天（Dimensity）800U的它，價格親民相機功能多元，年輕朋友們入手無負擔！
螢幕方面，OPPO Reno5 Z搭載6.43吋AMOLED螢幕。此外，內建4310mAh電池，支援30W VOOC 閃充4.0，充電五分鐘即可通話2.9小時。想要更了解外觀上的介紹，可以點這邊看開箱。
台灣5家電信公司的5G服務在2020年全數開台，想進入5G殿堂如今經過近9個月的時間，選擇多更多。如果你早已進入5G工作模式，OPPO Reno5 Z搭載的聯發科天璣800U的八核心5G處理器，輕鬆支援雙5G SIM卡，打造公私分明的高速體驗！跑分表現上在安兔兔評測取得306381分、在Geekbench 5單核心、多核心項目各取得598與1758分的成績，表現位居中段班。
OPPO Reno5 Z搭載4800萬畫素主鏡頭、800萬畫素119度視野的超廣角鏡頭、200萬畫素微距離鏡頭、200萬畫素黑白鏡頭的四鏡組合；前置鏡頭則是1600萬畫素。拍照上，OPPO Reno5 Z支援流光鐔樣（人物主體突出、背景動感呈現）、AI場景增強（智慧辨識拍攝場景並自動調街亮度、顏色讓畫面更自然）、夜景濾鏡（讓夜景拍攝更有魅力）、霓虹人像（拍出膚色明亮、光斑絢麗、背景虛化的出色人像）等功能，能滿足各世代的風格取向與需求。
主打雙重錄影功能，可同時開啟前後鏡頭， 並以均分、圓形、矩形的3種方式（前置支援美顏，後置支持變焦），以雙重視角捕捉留下每一刻精采互動的時刻。OPPO Reno5 Z攝錄功能多元，全新升級的AI錄影增強，結合「超級動態夜景」及「LIVE HDR」，從白天拍到黑夜都可清晰紀錄影像。OPPO自研月光夜景錄影演算法結合全新升級的AI錄影增強，整體畫面亮度提升26%，畫面飽和度提升35%，讓夜晚錄影也能讓細節保留更清晰。相對的，太過明亮的環境則可靠Live HDR錄影，來確保在逆光條件下背景和人物都清晰。此外，OPPO Reno5 Z支援超級錄影防手震、自動對焦錄影，讓喜愛紀錄毛小孩、小朋友，或是瞬間即逝的運動類影片的消費者，即使一邊跑一邊拍攝，也可以時刻鎖定拍攝主體保持對焦，免高超技術即可留下穩定清晰的影像。
整體來說，iPhone 12 Pro與OPPO Reno5 Z在日間室內、室外還有夜間的拍攝效果可說是各有擅場。iPhone 12 Pro室內拍攝效果比較穩定，色彩還原也不錯；室外的話，OPPO Reno5 Z則是對比度比較沒有那麼高，色彩風格很明顯還是有OPPO Style。夜間的話，OPPO Reno5 Z在啟用夜景功能的狀態下，仍舊很高程度保留了夜間攝影的風格，不會拍出白天的感覺，以本身的觀點來看，夜間攝影表現上Reno5 Z略勝iPhone 12 Pro一些。
最後，不得不提到OPPO Reno 5Z搭載獨家的ColorOS 11系統，優化了遊戲時的體驗感受；「全沉浸模式」可讓玩家可享受遊戲體驗而不怕被打擾分心；還可選擇開啟「遊戲彈出視窗通知」，讓你即便投入在遊戲世界也能掌握重要通知。除此之外，OPPO Reno5 Z運用了360°環繞天線3.0技術，無論從哪一個角度握持手機，電信訊號都能夠維持穩定暢通，再也不怕在重要關頭時斷線，或是遠距通訊的訊號不穩。
總評
OPPO Reno5 Z可謂是一款價格親民而且在5G能夠提供穩定表現的機種。讓使用者進入5G的門檻降低，又能享受多元化的相機表現，讓使用者可以透過手機呈現豐富精彩生活。無論喜愛拍景物，或是拍人像，都可以透過Reno5 Z來輕鬆掌握！
(科技)
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