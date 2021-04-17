潘妮•納奇布爾和菲立普親王

由於新冠肺炎疫情影響，女王在精挑細選下，終於決定17日出席菲立普親王葬禮的，只有30名至親好友。

據《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，親王的馬車駕駛同伴，也是身為他近30年紅粉知己的緬甸蒙巴頓伯爵夫人（The Countess Mountbatten of Burma）潘妮•納奇布爾（Penny Knatchbull）當天將會出席。

現年67歲的潘妮雖然比菲立普親王年輕了32歲，但兩人卻是將近30年的密友。而最初他們會結緣，是1994年時，親王親自教她駕駛馬車開始的。多年來，王室的私人活動幾乎都少不了潘妮參加。在白金漢宮（Buckingham Palace），人人都知道她叫做「還有……」（and also…），因為在任何賓客名單上，宮內都會自動加上她的名字。

事實上，這些年來，她先從蘿姆希夫人（Lady Romsey）變成布拉伯恩夫人（Lady Brabourne），後來又成了潘妮洛普•「潘妮」•納奇布爾（Penelope 'Penny' Knatchbull）。

而在周六的葬禮中，她將和女王，親王的4名子女，還有8名內外孫及他們的伴侶一同出席溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）的葬禮。白金漢宮說，女王原本要邀請多達800人參加，但在新冠肺炎聚會規定下，她面臨十分棘手的抉擇，最後才選定30人。

當然，潘妮能獲邀出席，顯示出她和菲立普有多親近。她是退役將領的女兒，父親15歲時就離開學校，繼承家業成為肉販。不過，後來他創立了安格斯牛排館（Angus ¬Steakhouse）連鎖店，脫手時賣了幾百萬美元，過世時已成了富翁。

(中時新聞網)