台鐵408次太魯閣號撞工程車出軌，釀成49人死亡，花蓮地檢署今日偵結公布調查結果，依過失致死與肇事逃逸等罪起訴李義祥、外籍移工等共計7人。據了解，過失致死罪最重的刑責為徒刑5年，今檢方公布起訴結果後，引起罹難者家屬悲憤，痛批司法應該改革。

據《TVBS》報導，罹難者家屬聽聞檢方起訴內容痛批，「這不是過失啊，這是蓄意，法律都是不站在被害者心理去看，可以避免的話，馬上通知鐵路局，這個災難悲劇是可以不用造成的」；事故中罹難的助理司機員江沛峰友人也說，事件已經造成了，但現有的法律並無法讓肇事者付出代價，「頂多就過失致死，很明顯我們的法條還有待加強嘛。」

花蓮地檢署2日下午向外說明第一波起訴報告，將對李義祥求處過失致死、肇事逃逸定刑度最高徒刑；聯合大地監造主任李進福及衛生人員張齊富財四年以上有期徒刑；越南移工華文好3年以上有期徒刑。

至於為何非引用殺人罪起訴被告，花檢主任檢察官周芳怡解釋，刑法第13條第1項規定，構成犯罪事實需有犯意，而犯意還分為直接故意與間接故意。周芳怡進一步解釋，直接故意為明知會死亡，仍導致死亡結果發生；間接故意則為，預見事情將發生，但與個人想法不違背，容許死亡結果發生。

周芳怡釋疑，專案小組在偵查與用法時均會互相討論，而以過失致死罪起訴為眾人一致的意見；另外，李義祥於事發當時並未通報、報請專業人員協助車輛脫困，事後更無任何通報行為，涉犯肇事逃逸。

(中時新聞網)