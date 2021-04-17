台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，行政院長蘇貞昌卻10日無公開行程。前民進黨立委郭正亮表示，10天沒看到蘇貞昌，真的好擔心喔！

台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，交通部長林佳龍第一時間提出口頭請辭，行政院長蘇貞昌卻10日無公開行程。蘇貞昌16日視察牛結節疹防疫應變措施回應，他這10天開了幾十次的會議，一天也沒有神隱。

蘇貞昌說，如果他潛在水裡、躲在洞裡才叫做神隱，他服務全台2300萬人，為台灣盡心盡力、行程滿檔。近日，老天不下雨、海上漂來一頭死豬又來了牛結節疹疫情，這段時間，他都持續裁示各方面的應變作法並給予支持。

蘇貞昌說，這10天，他幾乎開了幾十次的會議，假日都是滿滿的會議，一天也沒有辦法神隱，批評若正確，他會謙卑傾聽、接受指教。

對此，前民進黨立委郭正亮今（16）日在中天電視《正常發揮》節目中表示，10天沒看到蘇貞昌真的好擔心喔！好久沒看到他，10天大概有9天在求雨，因為台灣缺水，又有牛結節，當然要躲在房裡趕快處理。

郭正亮說，台鐵這件事讓蘇真昌非常尷尬，後續就看怎麼處理。

(中時新聞網)