中南部面臨56年來最大旱災，各縣市也啟動限水措施因應，但大台北地區的翡翠水庫依舊有73.7%蓄水量，成為熱議話題，不少網友討論誰是蓋翡翠水庫最大功臣，如今答案也揭曉，解答就在翡翠水庫20周年的紀念碑文上，碑文上更寫著此人還曾被惡意攻訐計畫「水淹台北」。

翡翠水庫在民國95年11月設立的碑文上寫著，前台北市長林洋港在民國66年任內，為了解決市民缺水之苦，下定決心建造翡翠水庫。但由於翡翠水庫距離市區僅30公里，提案遭受巨大反對聲浪，若戰爭爆發受攻擊，恐將潰堤，危害台北市民安全。

翡翠水庫20周年碑文上，特別感謝前台北市長林洋港堅持興建的功勞。(圖／翡翠水庫管理局)

碑文上更寫著，林洋港當時遭陰謀論惡意攻訐是中共同路人，意圖水淹大台北，但林洋港高瞻遠矚，力排眾議，堅持蓋水庫，並獲得蔣經國支持，歷經了李登輝、邵恩新、楊金欉與許水德共五位北市長接力完成。

碑文末段也感謝林洋港造福人群的睿智決策，以及後續4位市長努力才能興建完成，北市府因此特別立此碑文紀念。

根據《ET新聞雲》報導，翡翠水庫管理局表示，當年興建水庫時，社會上確實出現過這些反對聲浪，建設過程也遭受到極大阻力，但林洋港始終堅持，才能有今日翡翠水庫。

(中時新聞網)